¡Lo que faltaba!: Se encarece el precio de la cerveza este Día del Padre

Complemento. “Muchos de los restaurantes de amplia tradición en la ciudad, un 90 por ciento de los restaurantes, no es significativa la venta de alcohol. No se vende el alcohol disfrazado”, compartió. Añadió que de un ticket promedio de un restaurante, la venta de la bebida alcohólica es muy baja. En bares con venta de alimento, el consumo sí es mayor.

A su vez, aclaró que aunque México no depende de los granos de Ucrania, se traslada a un fenómeno global que aumenta el precio a nivel mundial. Explicó que los productos como la cerveza, la tortilla y los refrescos son inelásticos, porque si sube su precio, la gente los sigue comprando. “En el caso de la cerveza y el refresco, el incremento puede que no sea el último”, apuntó.

Lorena Caro

