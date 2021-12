Los nuevos billetes en México y los íconos de la Cuarta Transformación

Actualmente, en el Banco de México se tiene pendiente el diseño, fabricación y emisión de un billete de 2000 pesos; aún no se definen las fechas de cumplimiento de cada una de las etapas para su salida al mercado, ya que esto ocurrirá solo si los usuarios demandan esa denominación.

Esta emisión se hace de manera cíclica y por periodos, ya que el proceso de diseño, elaboración y emisión de una nueva familia de billetes toma años y, además, el proceso de almacenamiento de los billetes previo a su emisión no permite que se lancen todos de manera simultánea.

En este tenor, Roberto Soltero dijo: “la 4T no puede ni debe apropiarse de estos personajes, estos personajes le pertenecen al propio pueblo de México, porque son parte de nuestra historia viva, desde los procesos de Independencia, la Reforma, la Revolución”.

Por su parte, en entrevista, la columnista Mónica María Salcido resaltó: “me parece curioso que en los nuevos billetes estén representados todos los personajes relevantes de la 4T, a excepción de Cárdenas”, mencionó ella, y continuó: “sin embargo, me parece que vale la pena mencionar que en el billete de 20 pesos está el Ejército Trigarante, liderado por Agustín de Iturbide, personaje que no es de la devoción del presidente; lo ha señalado como conservador”, analizó Mónica, quien detalló que podría pensarse además que hay un pequeño acto de rebeldía por parte del Banco de México hacia la 4T, pero quizá esto sería solo coincidencia, ya que su diseño fue programado antes de la entrada del presidente AMLO al Gobierno del país, pero las coincidencias están.

Quien no ve semejanza exclusiva con elementos de los personajes resaltados en la 4T, sino que se intenta “realmente resaltar el proceso vivo, de estos procesos históricos tan importantes, para la vida histórica política y social del país”, dijo Soltero.

AMLO señaló que el servidor público debe de atender las demandas de justicia y agregó que todos los funcionarios deben tener presentes esos ideales y no traicionarlos nunca; “que los emulemos, que sigamos su ejemplo, de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Ocampo, de Madero, de Villa, de Emiliano Zapata”, proclamó, recordando lo que él denominó las tres etapas de transformación del país previas a su Gobierno.

“Ahí está el plan de Gobierno, ahí está el camino a seguir, lo demás no sirve, es politiquería. No se puede ocupar un cargo sin perseguir un ideal de justicia, sin buscar una transformación. Solo los corruptos, los ambiciosos vulgares, buscan los cargos para sacar provecho en lo personal”, declaraba AMLO en su discurso del 10 de abril del 2019, durante el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.

Al respecto, el analista político Roberto Soltero explicó a Debate que el Gobierno, a través del Banco de México, ha querido reflejar los procesos históricos en los billetes y acercarlos a la ciudadanía, y aunque pareciera que hubiese algún tipo de coincidencia con los personajes históricos que ha resaltado AMLO en su discurso, él considera que no es preciso que sea así.

María Sánchez Reportera de Investigación

