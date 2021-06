Más mexicanos reman contra la pobreza durante la pandemia de Covid-19

México.- La pandemia por covid-19 ha generado un estallido general en la estabilidad física, social y económica de los mexicanos. Hoy son más quienes deben luchar contra la pobreza económica causada por la reducción de empleos, la falta de apoyos gubernamentales y el endeudamiento por padecer la enfermedad.

Unicef México y la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana presentaron recientemente la encuesta Efectos de la covid-19 en el bienestar de los hogares mexicanos (Encovid-19).

En ella revelaron que la crisis por covid-19 ha afectado más a los ciudadanos de menor nivel socioeconómico —haciendo aún más grande la brecha entre los que tienen y no—, así como a las mujeres y niños. Advierten que los efectos profundos en la pobreza continuarán a lo largo del 2021.

Pobreza y apoyo social

En la encuesta específica que mide la crisis del covid-19 y la pobreza, Unicef México y la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana revelaron que únicamente el 38 por ciento de los hogares recibieron apoyo de algún programa o ayuda de Gobierno durante la pandemia, mientras que el 62 por ciento de los mismos, no tuvieron ningún tipo de apoyo.

Del 38 por ciento de los hogares que sí recibieron apoyos por parte del Gobierno, el estudio detalla que el 16 por ciento fue beneficiado con despensas en especie, el 2.7 por ciento en créditos o préstamos y el 1.9 por ciento recibió vales de alimentos y reducción o condonación de impuestos. El 1.3 por ciento de los que recibieron apoyo obtuvieron dinero en efectivo por parte del Gobierno; el 1.1 por ciento, otro tipo de apoyo, sin especificar, y el 0.5 por ciento recibieron apoyo para gastos funerarios.

El 27 de abril de 2020, el presidente de México anunció el registro para la dispersión de créditos a la palabra por 25 mil pesos para pequeñas empresas y microempresas de la economía formal e informal que mantuvieron las fuentes de trabajo y prestaciones pese a la emergencia sanitaria por covid-19.

Para el 5 de septiembre del 2020, se anunció que el monto entregado era de 24 mil 675 millones de pesos. A su vez, hasta el 8 de abril del año en curso, el plan de apoyo a deudos de fallecidos por covid-19 del Gobierno federal había recibido 233 mil 736 solicitudes, de las cuales 96 mil 484 fueron aprobadas y 24 mil 449 están en proceso de revisión. Cada apoyo por una cantidad de 11 mil 460 pesos, según lo anunciado por el IMSS.

De acuerdo con la encuesta, el nivel socioeconómico que más recibió apoyos desde julio del 2020 hasta marzo del 2021 fue el bajo (E), particularmente en junio del 2020, cuando se registró el apoyo en un 53 por ciento.

El nivel socioeconómico bajo alto (D) fue el segundo que recibió más apoyos, balanceados en un 44 y 43 por ciento de esa población. Según la encuesta de Unicef México y la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana, los que menos recibieron apoyo fueron los hogares de nivel socioeconómico medio bajo (C+) y alto (A/B).

Gastos por covid-19

En la encuesta Efectos de la covid-19 en el bienestar de los hogares mexicanos (Encovid-19), específicamente sobre la crisis del covid-19 y la pobreza, realizada por Unicef México y la División de investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana, se destacó que el 45 por ciento de los hogares que enfrentaron por lo menos síntomas de covid-19, gastaron entre mil y 10 mil pesos en la atención médica. El 28 por ciento habría gastado entre 10 mil y 50 mil pesos; el 14 por ciento, menos de mil pesos; el 5 por ciento no gastó nada y únicamente el 2 por ciento habría tenido un gasto de más de 100 mil pesos.

Además, la encuesta analizó el gasto en atención médica por covid como porcentaje del ingreso anual del hogar. Los resultados de la encuesta detallan que el 56 por ciento de los hogares medidos tuvo un gasto de menos del 10 por ciento de su ingreso anual. El 27 por ciento tuvo un gasto de entre 10 y 50 por ciento de su ingreso por año. Además, el 9 por ciento consideró que los hogares gastaron entre el 50 y 100 por ciento de su ingreso y el 8 por ciento, consideró que gastaron más del 100 por ciento de su ingreso anual.

En junio del 2020, Debate realizó una investigación sobre el gasto promedio que implica para las familias padecer y enfrentar al virus. En un aproximado, el artículo estima que los familiares de pacientes con covid-19 pueden gastar entre 14 mil 500 a 29 mil 388 pesos, incluso superar esas cifras, dependiendo del estado de salud de cada paciente. Tan solo la opción de renta de oxígeno puede superar los 8 mil 900 pesos aproximadamente en un solo uso.

Economía

Pero enfrentar la covid-19 ha llevado a familias enteras a generar estrategias ante la crisis económica y de pobreza que representa esta pandemia. Unicef México y la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana analizó en su encuesta (Encovid-19), que en mayo del 2020, un porcentaje no mayor a 30 de los hogares realizaban estrategias como empeñar o vender algo, no pagar deudas, no pagar la renta o servicios, pedir prestado y/o vender o buscar otro empleo.

Para marzo del 2021 esa cifra se elevó. En mayo del 2020, 24 por ciento de los hogares pidieron prestado, para marzo del 2021 subió a 45 por ciento. Empeñar o vender algo fue una opción para el 14 por ciento de los hogares en mayo del 2020, para marzo se ubicó en 29 por ciento.

El 10 por ciento de los hogares vendió o buscó otro empleo en mayo del 2021 como estrategia ante la crisis de covid-19, pero para el último análisis de esta encuesta, en marzo del 2021, esa cifra se elevó a 32 por ciento de los hogares. No pagar deudas y no pagar rentas y servicios fue la alternativa del 18 por ciento de los hogares, según la Unicef México y la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana; sin embargo, al incrementar un 10 por ciento, en marzo del 2021 se colocó como una opción para el 28 por ciento de los hogares.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social durante el año pasado se eliminaron 647 mil 710 empleos formales, la cifra más alta de la que se tenga registro. Del total de puestos perdidos el año pasado, 560 mil 473 eran de carácter permanente, y los 87 mil 237 empleos restantes eran de carácter eventual.

Más pobreza

Unicef México y la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana realizaron una simulación de los niveles de pobreza en el contexto de la pandemia por covid-19 con información de la Encovid-19 y en comparativa con los datos de Coneval. Los resultados estiman que durante este periodo, la pobreza por ingresos fue la que más creció.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó en 2018 que la pobreza por ingresos impactaba al 49 por ciento de los hogares. Esa cifra se elevó con la información de la Encovid-19 pasando a 62 por ciento para mayo del 2020 y 63 por ciento para marzo del 2021. La pobreza pasó de un 42 por ciento en 2018 con datos de Coneval, a un 52 y 54 por ciento para mayo del 2020 y marzo 2021, respectivamente.

En tanto, la pobreza extrema incrementó 8 por ciento en los hogares durante la etapa de pandemia en comparación con el 2018, cuando registraba 7 por ciento. De acuerdo con Coneval, la carencia por acceso a la alimentación se encontraba en el 20 por ciento de los hogares, sin embargo, de acuerdo con la Encovid-19, esa cifra se incrementó a 34 por ciento para mayo del 2020 y 37 por ciento para marzo del 2021.

A su vez, la carencia por acceso a la seguridad social fue la que menos incrementó, ya que pasó de registrar un 57 por ciento en los hogares, de acuerdo con Coneval en 2018, a 57 para mayo del 2021 y 58 para marzo 2021.

Cabe destacar que en febrero del 2021, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social advirtió que la pandemia dejó un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de nuevos pobres.

Unicef México y la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana consideran que la pandemia afectó severamente el bienestar de la población en empleo, ingresos, salud mental y alimentación. Advierten, además, que el fondo aún no se ha tocado al considerar que, incluso, los impactos en bienestar tendrán secuelas a mediano y largo plazo.

Empresas

De acuerdo con el Inegi, en 2020 un millón 11 mil empresas quebraron ante la crisis por covid-19. De las anteriores, 622 mil eran informales; 272 mil, formales, y las restantes 117 mil no fue posible identificar su condición.

Estimaciones

Banco de México (Banxico) consideró que el producto interno bruto (PIB) nacional podría escalar hasta 7 por ciento en 2021, pero con una inflación elevada. Lo anterior es superior a lo estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que espera revisar a 6.5 por ciento desde la tasa de 5.3 por ciento para 2021.

