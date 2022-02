"Me parece un abuso", afirma Salinas Pliego que no debe "ni un peso" de impuestos

México.- El tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego, aseguró que no tiene deudas millonarias con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como se le ha acusado públicamente.

En un video publicado en la cuenta de Twitter "@MemoSalinas", perteneciente a su sobrino, el nacido en Monterrey, Nuevo León explicó que como persona física no debe "un solo peso", pero sus empresas sí.

"Salinas Pliego no debe ni un peso, este año voy a pagar más de 200 millones de pesos de impuestos, yo en lo personal(...)No debo ni un quinto y no tengo abierta ninguna querella ni ninguna auditoria", afirmó el dueño de Elektra y Banco Azteca.

El empresario nacido un 19 de octubre de 1955 expuso que las compañías de su propiedad o de las que es accionista son "como hijos", responsabilidad que no es suya directamente. "Que paguen", dijo.

Tras explotar con la frase "me parece un abuso...que no vengan con mamadas de que no pago impuestos y hay que decirlo porque no tienen llenadera ", detalló que él y otros empresarios están en condiciones desfavorables al pagar una taza del 35 por ciento.

"Osea, imagínate. Tú trabajas 10 horas al día y tres horas y media son para el gobierno; pero no acaba ahí, porque cuando te queda ya el 65 % vas a un comercio a gastar y pagas el 16 de IVA. Entonces, la taza efectiva te deja a ti disponible 55 centavos de cada peso. Y no solo para mí, para muchos otros pagadores de impuestos, sobre todo a los empleados que los tienen cautivos con impuestos sobre nómina", reclamó Salinas Pliego, quien reiteró que no debe "ni un peso" como persona física.

