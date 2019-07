Medidas urgentes por el ambiente

“De acuerdo con el diagnóstico sectorial sobre el medio rural de México (FAO-SAGARPA, 2011), se encontró como problema principal que la agricultura en México no es sustentable. En Sinaloa también se tiene un problema central, pues los recursos naturales aprovechados a través de la agricultura, ganadería, silvicultura y acuacultura de la Entidad no se explotan sustentablemente. Por ejemplo, el uso y manejo inadecuado del agua de riego, ha contribuido al ensalinamiento de grandes superficies de cultivo, presentándose 2073 ha de suelos sódicos, 67 808 ha de suelos salinos, 55 584 ha de suelos salinos sódicos, es decir, 125 465 ha de suelo tienen algún problema de salinidad (Fuente: Dirección de infraestructura hidro agrícola. Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Pacífico Norte)”, explica Guadalupe Alfonso López Urquídez, master en Ecología y Ciencias Ambientales, con doctorado en Transferencia de Tecnología, y maestro investigador de la Facultad de Agricultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Un suelo con problemas de sales no permite el desarrollo adecuado de la mayor parte de los cultivos agrícolas.

Por otra parte, en siguiente Cuadro se muestra el nivel de degradación de los suelos, principalmente con respecto al nivel de disminución de la fertilidad del mismo en donde el 26.5 % de estos tiene ese problema.

Daños

“En la última década la agricultura de Sinaloa ha sufrido grandes daños debido a los fenómenos meteorológicos extraordinarios, que nunca se habían presentado con la magnitud que se han manifestado en los últimos años”, indica Guadalupe Alfonso.

Indudablemente que estos fenómenos meteorológicos extraordinarios son un reflejo del cambio climático que está ocurriendo el mundo, el cual se debe a las actividades del hombre que implican la emisión de gases que provocan el efecto de invernadero, dentro de las cuales se encuentra la agricultura. De acuerdo con la FAO (2015), la agricultura contribuye al cambio climático, pues las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero que provienen de la actividades agrícola y forestal representan más del 30 % de las emisiones anuales (la deforestación y degradación de los bosques el 17,4 %, la agricultura el 13,5 %).

“La misma FAO señala que la agricultura también puede contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero realizando, entre otras actividades, el uso de variedades de cultivo más eficaces, el manejo del suelo orgánico, la agricultura de conservación y sistemas agroforestales, reducir la emisión de gases de efecto invernadero”, declara López Urquídez. De acuerdo con esta organización, las tierras de pasto y cultivo bien manejadas pueden secuestrar cantidades significativas de carbono, pues el 40 % de la biomasa de la tierra, y con ella el carbono biológico, está directa o indirectamente manejada por agricultores, silvicultores o pastores.

Orgánico

La situación adversa se puede revertir aplicando alternativas de manejo que no contaminen y que ayuden a incrementar la productividad con costos de producción competitivos, buscando el desarrollo sustentable de las actividades agropecuarias. Una alternativa es el desarrollo e implementación de la producción agropecuaria orgánica. Al respecto hay se toma como referencia que, de acuerdo con la anteriormente denominada SAGARPA, la agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo a minimizar el uso de recursos no renovables reduciendo o eliminando el uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. . Se caracteriza por:

a) Fomentar y retener la mano de obra rural ofreciendo una fuente de empleo permanente.

b) Eliminar el uso y dependencia de plaguicidas, fertilizantes, fungicidas y otros productos sintéticos, cuyos residuos contaminan las cosechas, el suelo y el agua.

c) Favorecer la salud de los agricultores, los consumidores y el entorno natural, al eliminar los riesgos asociados con el uso de agroquímicos artificiales y bioacumulables.

d) Dar importancia preponderante al conocimiento y manejo de los equilibrios naturales encaminados a mantener los cultivos sanos, trabajando con las causas por medio de la prevención y no con los síntomas de la enfermedad.

e) Entender y respetar las leyes de la ecología, trabajando con la naturaleza.

f) Proteger el uso de los recursos renovables y disminuir el uso de los no renovables.

g) Reducir la lixiviación de los elementos minerales e incrementar la materia orgánica en el suelo.

h) Trabajar con tecnologías apropiadas aprovechando los recursos locales de manera racional.

“Con base en las estrategias para utilizar las tierras agrícolas y ganaderas de manera sustentable, se puede recurrir al manejo orgánico del suelo, pues las tierras que se manejan así pueden ayudar a la restauración de los mismos. La razón de ello es que al incrementar el nivel de materia orgánica aumenta la capacidad de retención de agua y nutrientes. Asimismo los microorganismos crean una estructura estable en el suelo al tener de donde alimentarse con la materia orgánica (FAO, 2003)”, comenta el master en ecología y ciencias ambientales. Al poner en práctica la agricultura orgánica se está promoviendo que los desechos orgánicos de diferentes orígenes se conviertan en humus con la participación de microorganismos. Con ello se estaría creando el fertilizante que mejoraría al suelo. Además se evita la contaminación química y biológica en los centros de origen de la materia orgánica.

Medidas

Uso de plaguicidas

Para hacer un uso de plaguicidas que contamine lo menos posible se puede hace lo siguiente:

a) Identificar el agente que causa que está el problema para seleccionar el herbicida, insecticida o fungicida adecuado.

b) Al utilizar plaguicidas, procurar que, en la medida de lo posible, se apliquen productos con bajo nivel de toxicidad.

c) Aplicar la dosis de plaguicida recomendada por el fabricante.

d) No aplicar más de dos veces seguidas el mismo ingrediente activo.

e) Calibrar bien la aspersora para tener una buena distribución del plaguicida en el cultivo.

f) Utilizar el tipo adecuado de boquilla de la aspersora. Dependiendo del tipo del tipo de plaguicida será el tipo de boquilla a utilizar.

g) Una vez Una vez que se ha vaciado el envase que contiene el plaguicida deben seguirse estos pasos: el envase del producto debe tener un triple lavado que consiste en realizar tres veces el siguiente proceso: dejar escurrir el envase en el depósito de la aspersora, posteriormente agregar agua hasta un cuarto del envase, ciérrelo y agítelo unos segundos y el contenido deposítelo de nueva cuenta en la Aspersora. Esto se realizará tres veces.

h) El envase debe ser perforado para evitar que se utilice en otras actividades.

i) Los envases de los plaguicidas deben llevados al depósito más cercano a la unidad de producción.

Uso de fertilizantes

Otra actividad que también puede contaminar al medio ambiente es la fertilización de los cultivos. Para que el daño por esta actividad sea menor se deben realizar las siguientes acciones:

a) Realizar un análisis de las características físicas y químicas del suelo.

b) Determinar la cantidad necesaria de nutrientes con base en la productividad esperada.

c) Seleccionar el tipo de fertilizante adecuado de acuerdo con las características físicas y químicas de los suelos.

d) Aplicar los fertilizantes de acuerdo con la etapa de desarrollo del cultivo y de las características de los fertilizantes.

e) Programar los riegos de manera adecuada considerando la cantidad de agua que requiere el cultivo en cada una de sus etapas. También se debe tomar en cuenta la temperatura, la duración del día y las características del suelo.

Alternativas

Las actividades que se considera prioritario realizar serían:

a) Aplicar una estrategia nacional para la sustentabilidad

b) Proteger las mejores tierras para la agricultura

c) Promover la conservación eficaz de suelos y aguas, a través de una administración adecuada de la tierra. Para ello se requiere: utilizar la tierra de acuerdo con su capacidad agrológica; conservación de los suelos; manejo del agua de lluvia; reducción de la escorrentía antes de intentar controlar el flujo; mantenimiento de la cubierta vegetal; promoción de la cooperación entre el personal técnico y las comunidades locales; adopción de prácticas que favorecen el aumento del rendimiento y la conservación de aguas y suelos.

d) Reducir el impacto de la agricultura sobre las tierras marginales en explotación.

e) Alentar la adopción de sistemas agrícolas y ganaderos integrados, y mejorar la eficiencia en el empleo de fertilizantes.

f) Aumentar la productividad y sustentabilidad de la agricultura basada en las lluvias.

g) Promover el control integrado de plagas.

h) Control del uso de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas mediante reglas e incentivos.

i) Procurar aumentar el empleo no agrícola para los pequeños agricultores y los que no poseen tierras.

j) Destinar el apoyo a la conservación en vez de sostener precios.

k) Promover el cuidado ambiental primario por parte de los agricultores, para lo cual se plantea: la conservación de suelos y agua; manejo de recursos silvestres; protección de las bellezas naturales; recreo y educación pública.