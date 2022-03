Mentira enorme pensar que los empresarios no pagan impuestos: Carlos Slim

México.- El empresario Carlos Slim dejó en claro que aquellos que digan que los empresarios no pagan impuestos están mintiendo, enfatizando que se deben dejar de lado las actitudes "vergonzantes" y concentrarse en seguir invirtiendo y trabajando.

Durante una conversación con el titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, en el marco del foro "Visión de Futuro. México 2042", el hombre más rico de la república mexicana, sostuvo que es fundamental combatir con mayor empeño la creciente corrupción.

En este sentido, Slim Helú sostuvo que al lograr reducir dichos actos delictivos, se beneficiará a la economía nacional, puesto que los empresarios tendrás la confianza de continuar invirtiendo en el territorio nacional.

Leer más: Telmex y Totalplay actualizan paquetes: conoce cuáles son los costos de estos servicios en 2022

“Hay que seguir invirtiendo y trabajando, y no tener actitudes vergonzantes, cuando es una mentira enorme pensar que no pagamos impuestos. Y entonces de qué ha vivido el fisco, de qué han vivido los presupuestos si no es de los impuestos empresariales, o son impuestos empresariales o impuestos de trabajadores que están en la empresa”, expuso.

Al afirmar que los empresarios sí pagan los impuestos correspondientes, el dueño de Teléfonos de México (Telmex) cuestionó, a aquellos que aseveran lo contrario, de qué hubiera vivido el Servicio de Administración Tributaria (SAT) si no fuera por los gravámenes pagados por las compañías que operan en el país.

Al referirse a la politica económica del actual gobierno federal, Carlos Slim consideró que esta ha sido acertada, al priorizar tener "finanzas públicas sanas", al tiempo que se busca tener mayor recaudación tributaria.

“Después, creo que lo que ha tomado este gobierno en cuanto a política económica, yo creo que es certero en cuanto a buscar ser más activos en la recaudación fiscal, sin subir impuestos, pero sobre todo, teniendo finanzas públicas sanas, no volver a caer en la inflación, en el tipo de cambio como nos pasaba con tanta frecuencia”, apuntó.

En esta misma charla, Slim calificó como una "tontería" el que, en una democracia, se presenten conflictos ideológicos de parte de las cámaras empresariales contra la administración federal.

Leer más: Desunión por ideologías en México es absurda y estanca: Carlos Slim

"Cuando un gobierno es electo democráticamente hay que respetarlo. Tener conflictos caprichosos o ideológicos es una tontería. Si lo que van a hacer las cámaras es confrontar por confrontar porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, es una tontería. Tenemos que buscar la unidad nacional", subrayó.