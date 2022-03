Mercados financieros de México han resistido conflicto Rusia-Ucrania: BMV

México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sostuvo que, al día de hoy, el sector financiero de México aún no ha sido afectado en gran medida por el conflicto bélico suscitado en territorio ucraniano por la invasión del ejército ruso.

Luego de participar en la ceremonia “The Ring the Bell for Gender Equality”, con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José-Oriol Bosch Par, hizo hincapié en que, a comparación de otros mercados a nivel internacional, el nacional no ha sufrido mayor impacto por la guerra declarada por Rusia a Ucrania.

En este sentido, señaló que mientras los mercados de Estados Unidos, Asia y Europa acumulan descensos de entre el 15% y 20% en lo que va del año, el mexicano tan solo registra una caída de 0.08%.

Leer más: La Casa Blanca pide a las petroleras de USA que extraigan más crudo

“México se está comportando muy bien. Los fundamentales macroeconómicos en México siguen siendo sólidos; sigue habiendo flujos de capital; el nivel de las tasas de interés, aunque ha habido un incremento en su nivel, es de los pocos países en el mundo, ahora sí incluyendo economías emergentes y desarrolladas, en donde los niveles de tasas de interés pueden ser positivos (tasas de interés reales), viendo los estimados de inflación de los diferentes analistas”, expuso el directivo.

Asimismo, indicó que el rendimiento de la Bolsa Mexicana de Valores ha sido más lento que en otras naciones debido a que apenas a finales de 2021 comenzó a recuperarse de los estragos de la pandemia de Covid-19.

El funcionario hizo énfasis en que el sector financiero mexicano se encuentra "aguantando" de una mejor manera la volatilidad de los mercados mundiales, los cuales se han visto presionados por el conflicto Rusia-Ucrania, y las sanciones que han sido impuestas al gobierno de Vladimir Putin en materia económica.

Leer más: México es superado por China, se queda como el segundo socio comercial de USA en enero de 2022

La semana pasada, la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, dejó en claro que aún resulta prematuro calcular cuáles serán las afectaciones económicas y financieras que traerá a nivel mundial y a nivel particular en México la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas.