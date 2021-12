México alista represalias comerciales contra USA por iniciativa de autos eléctricos: SE

México.- Este jueves, Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía (SE), dio a conocer que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prevé represalias comerciales bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra Estados Unidos por la iniciativa llamada "Build Back Better".

La iniciativa legislativa que se encuentra en el Congreso de la nación norteamericana contempla dar créditos fiscales para vehículos eléctricos producidos en territorio estadounidense, ello de la mano con la política ambiental de la administración del presidente Joe Biden.

En conferencia de prensa virtual, Clouthier Carrillo mencionó que la dependencia federal a su cargo tiene algunas preocupaciones ante la posibilidad de que el Poder Legislativo de Estados Unidos avale un nuevo crédito fiscal para autos eléctricos.

Lo anterior como parte del proyecto aprobado el pasado 19 de noviembre del presente año en la Cámara de Representantes y que, en estos momentos, se encuentra siendo evaluado en el Senado.

En este sentido, la funcionaria federal señaló que, de validarse los estímulos fiscales, el gobierno mexicano tendría que tomar represalias en materia comercial, ya qye ello afectaría la industria automotriz mexicana, por lo que enfatizó la necesidad de defender dicho sector a la vez que se protege el compromiso regional.

“Para defender a nuestra industria automotriz y el compromiso regional, tomaríamos represalias comerciales, eso lo haríamos por qué, porque no se vale, no se vale que estemos jugando a somos socios cuando me conviene y cuando no te aplico por la vía oscura", expuso.

Aunque precisó que la medida entrada en vigor hasta 2027, la secretaria de Economía señaló que es como "darle la zanahoria para el futuro", pues se abre la posibilidad de que se dé el movimiento de plantas de producción.

"Estamos hablando que esta medida entraría en vigor en el 2027, donde se vuelve importante ver, no es una fuga de capitales, sí podría generar el movimiento de plantas, entonces como es para el 2027, es como una planeación donde les están dando la zanahoria para el futuro, para decir te conviene que te regreses”, sostuvo.

Clouthier detalló que la iniciativa "Build Back Better" prevé otorgar un monto de crédito fiscal, el cual puede llegar hasta los 12 mil 500 dólares para vehículos eléctricos generados en las plantas de Estados Unidos. Además, se darían 500 dólares para las baterías hechas en dicha nación.

Aunado a todo ello, indicó que la propuesta que se encuentra en el Senado determina que, a partir de 2027, únicamente los autos eléctricos ensamblados en USA podrán acceder a los beneficios fiscales.

Ante este panorama, Tatiana Clouthier dejó en claro que, en caso de ser avalada la iniciativa, México tendrá que recurrir a todos los instrumentos legales que estén a su disposición a fin de que se respeten sus derechos en la materia, pues señaló que esta es inconsistente con las obligaciones que tiene USA en el marco del T-MEC y con los acuerdos de la IMC.

“Queremos dejar muy en claro, de que en caso de que la propuesta se apruebe y se instrumente en dichos créditos fiscales por parte de Estados Unidos, México recurrirá a instrumentos legales a su disposición para hacer valer nuestros derechos”, subrayó.