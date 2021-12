México busca acuerdo comercial de última generación con Corea del Sur: Secretaría de Economía

México.- Este lunes, la Secretaría de Economía (SE) afirmó que el gobierno mexicano busca concretar un acuerdo comercial de última generación con Corea del Sur, ello con el objetivo de fortalecer las cadenas de suministro, contar con un tejido productivo empresarial y tener una mejor plataforma de exportación.

Fue entre 2008 y 2009 cuando ambos gobiernos llevaron a cabo el primer intento para formalizar un Tratado de Libre Comercio. No obstante, las negociaciones no comenzaron. Posteriormente, en 2016, de nueva cuenta, los gobiernos volvieron a intentar un convenio comercial, pero no terminó por concretarse nada.

Durante su intervención en el "Foro Económico México-Corea", organizado por la Embajada de la República de Corea en México y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la SE, destacó que tanto el comercio como las inversiones entre ambas naciones han dado muestra de gran dinamismo, de ahí que llegar a un acuerdo en la materia podría beneficiarlos grandemente.

La funcionaria aseguró que el acercamiento de México para con Corea del Sur hace todo el sentido, tomando en cuenta los tres pilares de la política comercial de la dependencia federal, donde en primer término se encuentra la diversificación, puesto que el país de Asia representa un mercado inidóneo para que el comercio exterior mexicano continúe creciendo. Aunado a ello, resaltó la innovación y la inclusión, como segundo y tercer pilar de la Secretaría de Economía, respectivamente.

De la Mora sostuvo que tanto los emprendedores como las empresas mexicana se encuentran completamente preparadas para introducirse en el mercado coreano, beneficiándose de los avances tecnológicos de la República de Corea.

“La oportunidad que tenemos el día de hoy, se está dando una vez más, este es nuestro tercer intento, y pondremos todo lo que está de de nuestra parte para que en un contexto retador, en un contexto complicado de importantes cambios, lo que sí nos queda claro a es que, la única forma en que podemos impulsar el desarrollo, reducción de la pobreza, y elevar el bienestar en nuestro país es construyendo juntos", expuso.

Por su parte, el embajador de la República de Corea en México, Jeong-in Suh, aseguró que con un Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y Corea haría posible comerciar e invertir en bienes competitivos para los dos.

En este sentido, recordó que, en la actualidad, Corea del Sur es el cuatro socio comercial de la república mexicana, señalando que alrededor de dos mil empresas coreanas se encuentran contribuyendo a la economía mexicana y generando puestos de trabajo.

"Pero la actual cooperación económica está limitada principalmente a la industria tradicional como automotriz, electrónica, mecánico y energía, debemos expandir”, precisó.