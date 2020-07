México enfrenta la peor crisis de los últimos 90 años: Bosco de la Vega

Sinaloa, México.- En medio de la pandemia del coronavirus, el sector productivo nacional ha logrado salir adelante y ha demostrado ser un área estratégica para el país, pero en el campo se avizoran varias amenazas, como el tema de la estacionalidad, violatorio al T-MEC, que intenta imponer Estados Unidos, el cual debe ser defendido con toda la fuerza, porque de prosperar afectaría a las exportaciones mexicanas, expresó el presidente del Consejo Nacional Agropecuario.

En entrevista realizada en vivo a través de las redes sociales de EL DEBATE, Bosco de la Vega Valladolid destacó la importancia de enfrentar la amenaza que representa a nivel nacional la nueva Ley General de Agua, propuesta porque acabaría con los Módulos de Riego al pretender que el agua regrese al Estado y que las concesiones de agua sean renovadas cada dos años.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

¿Cómo analizan el impacto que ha tenido la pandemia en el país?

«La pandemia no la podemos desligar del tema económico, del tema social, de la pobreza, de la violencia, y, que yo sepa, desde 1929, desde la Gran Depresión, en donde México se vio muy afectado por las exportaciones de minerales y por el regreso de sus trabajadores, esta es la peor crisis que estamos viviendo, y lamentablemente no está viendo la profundidad ni el sector privado ni el sector público, y la vacuna sabemos que está en proceso, pero sabemos que este es un tema que puede llevar meses, quizás hasta semestres».

¿Cómo le ha ido al campo mexicano?

«En general, puedo decir que aceptablemente bien. Quiénes han sufrido más: todos los proveedores de hoteles, restaurantes, convenciones; y quiénes la hemos sufrido menos, quienes estamos en la cadena de suministros y a las cadenas de valor ligados a supermercados, tiendas de conveniencia, mercados municipales y centrales de abasto. Sin embargo, te puedo decir que sufrimos en las exportaciones una baja del 8.3 por ciento en un mes de mayo, aunque de enero a mayo vamos con un superávit en las exportaciones del 6.3 por ciento, por lo que somos una de las dos ramas de la economía que tenemos números positivos, porque el comercio ha caído un 1.6 por ciento, el sector secundario ha caído un 3.6 por ciento, pero lo que celebramos es que hoy por hoy no ha faltado alimento en la mesa de ninguno de los mexicanos, y esa es una gran noticia para el país».

¿Cómo les ha ido a los productores con este nuevo Gobierno federal?

«Ha sido una Administración de grandes retos. Por ejemplo, en el tema del presupuesto para el campo tuvimos el peor presupuesto en la historia para nuestro país, pues en los dos últimos años ha caído más del 40 por ciento.Este año cayó un 29 por ciento. Tuvimos una embestida del Senado muy fuerte que logramos parar en la Cámara de Diputados, que fue el tema de los maíces nativos, que pretendía eliminar en nuestro país la producción de maíces híbridos, que acabaría con la producción del 70 por ciento de los maíces para Sinaloa, que sería un tema mortal, y sobre todo para el consumidor mexicano.

Enfrentamos también una iniciativa en la Cámara de Diputados de impuestos al agua que logramos detener también, y traemos ahorita la gran amenaza de estacionalidad de Estados Unidos, y traemos también un tema laboral por las concesiones que se le hizo al Partido Demócrata de parte de México; y estamos ahorita en la mesa de Cofepris con el tema del glifosato, afortunadamente negociando, pero también con serias restricciones de acceso y de conclusiones.

También traemos visiones radicales en el Ejecutivo, pues te puedo decir que en la Subsecretaría de Agricultura tengamos al subsecretario Víctor Suárez, que trae visiones muy radicales respecto a la agricultura industrial, que es donde se realiza la agricultura competitiva, la cual es responsable con el medio ambiente y con la salud, que es la que compite con el mundo, pues no hay que olvidar que México tiene trece tratados de libre comercio con cincuenta países, y pareciera que algunos miembros del gabinete quieren regresar a México al pasado. Nos quieren regresar a las parcelas y nos quieren hacer menos competitivos. Entonces, te podría decir que en el actual Gobierno hay buenas situaciones, como el ataque a la corrupción, pero muchos problemas para el campo mexicano.

Este gran problema de salud, COVID, seguridad, crecimiento del país, los cuales ya van en el -10.5 por ciento, incluso hoy por la mañana ya escuché expectativas del -12 por ciento, y lamentamos que nuestro Gobierno no haya invertido para medidas contracíclicas, pues México no llega hoy por hoy al 1 por ciento del PIB para mitigar esta gran sequía de recursos, esta grave contracción económica que nos va a causar problemas a todos. Entonces, te puedo decir que es un Gobierno de luces y sombras, por lo que el Consejo Agropecuario ha dedicado su energía a la contención de daños. Entonces, no la tenemos fácil con la Cuarta Transformación. El presidente nos ofreció que íbamos a ser un pilar del desarrollo, y te puedo decir que al día de hoy no lo hemos sido, pero estamos trabajándole fuerte para que esto suceda».

¿Cuál es su opinión sobre la nueva Ley General de Aguas que se está proponiendo para el país?

«Vemos un grave riesgo porque las concesiones las renovarían cada dos años, por lo que tendríamos el riesgo de que los módulos de riego exitosos que hay, por ejemplo en caso de Los Mochis, pasaran a manos del Estado otra vez. Tendríamos problemas también porque el Gobierno le daría a la sociedad, a las consultas públicas, digamos, la decisión de qué va a pasar con el agua, y eso sería un grave riesgo. Entonces, necesitamos una administración eficiente del agua, necesitamos certeza en las concesiones, y necesitamos también un uso responsable de este recurso hídrico que es vital. Estamos muy preocupados, pero estamos participando, para lo cual tenemos una vicepresidencia especializada para el tema del agua, y estamos en la mesa de las negociaciones velando para que al sector agropecuario le vaya bien.

Aprovecho para mencionarte que, de los temas que mencioné, el día de mañana estaremos viendo el tema de la estacionalidad, un tema mediante el cual Estados Unidos quiere frenar la exportaciones de productos hortofrutícolas, donde Sinaloa participa importantemente en las etapas del año en que ellos producen en una clara violación al T-MEC y a la OMC. Lamentamos que Estados Unidos, en el tema del estacionalidad y en el tema laboral, quiere meter presión, lo cual es inadmisible para México, y la petición que le vamos a hacer a nuestro Gobierno, y que ya le hicimos al presidente en nuestra asamblea, es que en caso de que Estados Unidos proceda con esta acción violatoria del T-MEC, México tome medidas y tome represalias de una manera precisa y de una manera contundente.

El sector agroalimentario es un sector que pertenece a generaciones, y no podemos permitir que un Gobierno extranjero viole los propios acuerdos que acabamos de finiquitar, y México estará haciendo el mejor de sus esfuerzos, y confiamos en nuestro Gobierno, que hará una puntual defensa del sector agroalimentario. Creemos que México, hoy nuestro presidente, tiene una gran oportunidad de corregir el rumbo del país, pues yo en lo personal estoy muy preocupado cómo vamos en el tema de la pobreza, cómo vamos en el tema de violencia, cómo han atendido el tema de la salud con información que no es certera, que no está coordinada a nivel nacional, pues vemos los reclamos día a día de los gobernadores. Necesitamos que nuestro Gobierno se acerque con el sector privado.

El sector privado, como sabes, pertenece al Consejo Coordinador Empresarial, y hemos hecho tres intentos, y en la última haciéndole 68 propuestas para mitigar esta gran pandemia que ha tenido repercusiones económicas, sociales y políticas, pero nuestro Gobierno no ha sido sensible a la propuestas del sector privado. El presidente pintó una raya roja con el sector privado, y eso no le beneficia a nadie. Lamentamos mucho las muertes de personas, que ya andamos en los 40 mil, pero lamentamos también mucho la muerte de las empresas, que ya van más de 500 mil, más las que faltan, y a eso le sumamos la violencia, además de que vemos cómo el narcotráfico está creciendo desproporcionadamente, en donde vemos que ya hay un Estado dentro del Estado, y eso nos preocupa mucho.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Los Mochis, Noticias Sinaloa

También estamos viendo esa migración de 10 millones de mexicanos de pobreza media a pobreza extrema, lo que son pésimas noticias, y sumar 12 millones de desempleados en el mes de abril también genera muchas preocupaciones, sobre todo porque el 60 por ciento de la economía en nuestro país es informal.

Tenemos a un México que está en prueba más severa de sus últimos noventa años, y necesitamos Gobierno, academia, sindicatos, sociedad civil, iniciativa privada, estar en la misma mesa para darle soluciones y viabilidad a este gran país, pero desgraciadamente hoy no estamos juntos, hoy estamos cada quien haciendo su mejor esfuerzo, pero te doy la certeza que por la parte del Consejo Nacional Agropecuario, con el trabajo que estamos haciendo, con el apoyo del Ejército entregando alimentos; con la Secretaría de Agricultura haciendo las mejores de las negociaciones posibles; con la Secretaría de Economía con la defensa del T-MEC; con la Secretaría del Trabajo con la defensa laboral; con la Semarnat con el tema del glifosato; con la Cofepris por el tema de permisos, haremos el mejor de los esfuerzos para defender a este vital sector agropecuario, que hoy ha demostrado que tiene la fuerza para generar alimentos para todo este país en la peor de sus crisis».

También te puede interesar:

"Es injusto elegir entre ser mamá y continuar con nuestra vida laboral": directora operativa de Palma

Ciudades de Sinaloa y COVID-19

El reto empresarial de la nueva normalidad en Sinaloa