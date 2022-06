México podría presentar desabasto de alimentos por guerra Rusia-Ucrania, advierte la Concamin

México.- Este jueves, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) hizo hincapié en que el actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania puede ocasionar un problema de desabasto de alimentos en la república mexicana.

Ante esta posibilidad, el organismo dio a conocer que, previendo dicha situación futura, algunas empresas que operan en el territorio nacional han optado por prepararse meses antes para que no les vuelva a pasar lo que pasó con la pandemia de Covid-19.

Al ser abordado al terminar su participación en la conmemoración del Día Mundial de la Acreditación, organizado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), el presidente de la Concamin, José Abugaber, sostuvo que ante los problemas ocasionados por los confinamientos en China, los temas climáticos y el incremento que han presentado los fletes y las consecuencias de la guerra en el continente europeo, México todavía podría tener que hacerle frente al desabasto de alimentos e insumos industriales debido a las afectaciones en las cadenas de suministro.

En este marco, el líder industrial señaló que el que las compañías se preparen meses antes para poder enfrentar posibles problemas de desabasto de alimentos inventariando hasta 5 meses antes, supone un costo económico y financiero para dichos corporativos en México.

"Sí hay un problema que se puede venir, porque insisto las cadenas no están actuando. Lo que estamos haciendo los empresarios es prepararnos meses antes de esto, para que no nos vuelva a pasar, nos tenemos que inventariar cuatro o cinco meses antes, eso representa un costo financiero y económico para las compañías", expuso.

Ante ello, Abugaber hizo especial énfasis en la necesidad de hacer que las cadenas de suministro y de valor sean reparadas lo antes que se pueda, ello a fin de que los perjuicios sean menores para la república mexicana, tomando en cuenta que el país es dependiente de diversos insumos en el sector alimentario e industrial.

"Si esto no se soluciona o no se destraba pronto, sí va a haber problema, y aunado a la guerra, vamos a empezar a tener escasez de alimentos, y eso es algo que ya se empieza a ver, que si no hay un cambio en esto, y no se soluciona, como somos un país dependiente, lo que puede tener desabasto en cierto momento", sentenció.