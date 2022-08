Como te hemos contado anteriormente, la Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio o Modalidad 40 es un derecho que tienen los trabajadores que comenzaron a cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes del 1° de julio de 1997.

Por medio de la Modalidad 40, podrás seguir cotizando en el IMSS, con la posibilidad de aumentar la cantidad de semanas cotizadas, el cual es uno de los pilares para una buena pensión. Otro de ellos, es invertir en elevar tu salario registrado, para mejorar tu pensión.

En Debate, te hemos contado que no es necesario cotizar los cinco años dentro de Modalidad 40, como comúnmente se llega a pensar, pues con una buena estrategia combinada a una cantidad de semanas positiva, el impacto de inscribirte a la Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio sí puede aumentar tu pensión. Mira estos ejemplos:

Recuerda que la preocupación por determinar una estrategia de pensión, y más si se trata de Modalidad 40, es algo que debes hacer con tiempo, aunque lamentablemente muchas personas empiezan a preocuparse ya cuando están por jubilarse y "el tiempo los alcanzó" e incumplen con los requisitos.

A manera de resumen, te recordamos que para que tu pensión se incremente por medio de la Modalidad 40 hay dos elementos importantes que tiene que ocurrir: Que tu cantidad de semanas cotizadas mejore y que te registres con un salario que eleve el promedio salarial de los últimos cinco años, ambos son factores determinantes para la definición de tu monto de pensión.

Modalidad 40: ¿Es mejor inscribirse en línea o en ventanilla del IMSS?

Para inscribirte darte de alta en la Modalidad 40 tienes dos posibilidades: Acudiendo directamente a la subdelegación del IMSS que te corresponda o realizar el trámite en línea, por medio del portal digital del IMSS.

Técnicamente, debería ser lo mismo darte de alta en un lado o en otro, sin embargo, existen pequeñas diferencias que, en casos tan serios como este, no se deben ignorar.

Modalidad 40 en línea:

Una de las diferencias más importantes, es que, si quieres hacer pagos retroactivos, esto NO SE PUEDE HACER EN LÍNEA y por fuerza tienes que ir a ventanilla de tu subdelegación más cercana.

Otro de los problemas con darse de alta en línea es que la UMA no se actualizará. Es decir, se quedará la registrada en el primer año que se cotice. Si bien esto implica que no le suban mucho los pagos, también hará que tu pensión no crezca tanto, como si actualizaras el valor de la UMA.

Otro tema con el pago por internet, es que, si te pasa un día el pago, no vas a tener disponibles las líneas de captura para hacer los pagos que se hayan atrasado y tendrá, sí o sí, que acudir a ventanilla del IMSS.

Si bien todas las anteriores razones que te hemos dado son poco positivas, el esquema para darse de alta en Modalidad 40 en línea sirve para hacer el trámite sin salir de casa, incluso desde el extranjero, y por motivos de la pandemia no necesita trasladarse y ponerse en riesgo.

Modalidad 40 en ventanilla:

Si has leído a este punto, ya sabes las cosas que, a diferencia del alta por internet, sí puedes hacer en ventanilla.

Sin embargo, otro de los detalles importantes es que no pienses que el trámite es rápido. Dependiendo de la demanda te podrías llegar a tardar algunas horas. Por ello, la recomendación es tomarte un día libre para ello.

O sea, te enfrentarás a la burocracia y filas típicas en prácticamente la mayoría de las oficinas de gobierno en México.

En el caso de la Subdelegación del IMSS, los horarios de atención para este trámite son de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes.

Esto incluye ir al banco correspondiente a realizar el pago (donde podrías hacer más filas) y regresar a la ventanilla del IMSS a concluir con el proceso.

Además, tendrás que estar regresando a la Subdelegación por las líneas de captura, ya sea de forma trimestral, semestral o anual. Esto te lo van a indicar en la ventanilla y puede variar de una subdelegación a otra.

En el caso de darte de baja de Modalidad 40, por ejemplo, si sólo quieres pagar uno o dos años de los cinco últimos, tienes que expresarlo ante la subdelegación que te corresponda, por medio de una carta. El proceso puede tardar algunas semanas.

Requisitos para inscribirte en la Modalidad 40:

Ser trabajador inactivo que no esté cotizando ante el IMSS.

Solicitar el alta a la modalidad antes de 5 años de tu fecha de baja.

Tener cotizadas por lo menos 52 semanas de trabajo en los últimos 5 años.

Haber comenzado a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997.

Recuerda que antes de acudir a la ventanilla de la subdelegación del IMSS a inscribirte debes llevar los documentos necesarios para el trámite, tales como CURP, tu INE y comprobante de domicilio reciente.

Esto debe ir acompañado de lo más importante, un escrito solicitando tu inscripción en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio.