Modalidad 40: casos en los que SÍ te conviene para aumentar tu pensión del IMSS

México.- La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo nombre legal es la continuación voluntaria al régimen obligatorio, tiene sus ventajas y desventajas, por lo que hay casos en los que sí conviene y en los que no conviene.

En primer lugar, debes tener en cuenta que la Modalidad 40 del IMSS, la cual se encuentra contemplada en la Ley del Seguro Social, está dirigida a las personas que ya no se encuentran laborando, pero que quieren incrementar el monto de su pensión por cesantía o vejez.

Ahora bien, bajo este contexto se debe tener presente que, pese a que la gran mayoría de los trabajadores que pertenecen a la Ley 1973 del Seguro Social pueden beneficiarse de la continuación voluntaria, hay algunos casos en los que no.

Antes que nada, el primer paso que debes dar si es que deseas adherirte a la Modalidad 40 del IMSS es asesorarte con un experto en la materia, a fin de que esta persona te proporcione la información necesaria para que tomes la mejor decisión lo más informado posible.

Casos en los que sí conviene la Modalidad 40

Si es que aún no has alcanzado las 500 semanas cotizadas que se requieren para acceder a una pensión mínima garantizada, sí es conveniente que para que alcances esa cifra recurras a la Modalidad 40 del Instituto.

Asimismo, si es que estás cerca de cumplir los 60 años, la cual constituye la edad mínima del retiro, y no han pasado más de 5 años desde que terminaste tu última relación de trabajo, es recomendable que te sumes a este esquema para que puedas alcanzar un monto de pensión más alto.

En tanto, para las personas que tienen muy pocas semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social no es recomendable que se añadan a la Modalidad 40, ya que no importa cuánto dinero destine para ello, el resultado no será favorable, puesto que lo que se cuenta para calcular la pensión son las semanas cotizadas.

Cabe destacar que los derechos que otorga la Modalidad 40 del IMSS son los siguientes: seguro de invalidez y vida; seguro de retiro, cesantía en edad avanzada o vejez; registro del salario base de cotización deseado; aportaciones a AFORE, y aumento de las semanas cotizadas.