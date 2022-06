Modalidad 40 del IMSS: Casos en los que NO te conviene mejorar tu pensión

La Modalidad 40 del IMSS, cuyo nombre legal es 'continuación voluntaria al régimen obligatorio', es un esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio del cual, los trabajadores pueden incrementar su pensión.

Sin embargo, existen casos en los que no conviene la Modalidad 40 del IMSS. Si bien, la mayoría de los trabajadores que pertenecen a la Ley 1973 del Seguro Social pueden beneficiarse, existen casos en los que no representaría una venta, sino un gasto.

Lo primero que te queremos decir es que no te metas al esquema de Modalidad 40, sin antes asesorarte correctamente. Se dan casos en los que muchas personas valoran renunciar a sus trabajos, perdiendo beneficios y buenos sueldos, con la idea de incrementar su pensión.

Lo primero es que analices, ¿cómo será tu pensión normal y cómo la podrías mejorar por medio de la Modalidad 40 del IMSS? Si ya viste que sí tienes posibilidades de una buena estrategia de pensión, asesorado por un profesional certificado, puedes tomar ese paso.

Por el contrario, si la pensión con la que te vas a jubilar ya es alta y te parece correcta, podrías simplemente alcanzar la edad de retiro e irte con la cantidad que, según tus expectativas, sea la correcta.

Casos cuando no conviene la Modalidad 40 del IMSS:

Es cierto que, en la mayoría de los casos, las personas pueden beneficiarse con una mejor pensión por medio de Modalidad 40, pero no siempre es así.

Un caso, como ejemplo, en el que no conviene la Modalidad 40 del IMSS, es en personas que tienen muy pocas semanas cotizadas ante el Instituto. No conviene meterte en Modalidad 40 del IMSS si tienes pocas semanas, pues no importa si incluso metes la cuota más alta.

El resultado será malo, pues lo que se hace para el cálculo de tu pensión es un promediar las semanas que tienes con las que cotices por medio de Modalidad 40.

Recordemos que, para obtener una pensión por medio de la Ley de 1973 del IMSS, mínimo debes tener 500 semanas cotizadas. Si tu caso es que tienes 400 o cerca de esa cantidad, necesitarás trabajar para lograr las 500 semanas que por ley se requieren.

Sin embargo, aunque Modalidad 40 sí es una posibilidad en el caso que no tengas patrón, no tiene sentido hacerlo con una alta cantidad de dinero, ni incluso la más alta topada dentro de este esquema, pues el promedio no subirá lo suficiente y estarías regalando al IMSS dinero que bien podrías usar para invertir en otro lado o ahorrarlo.

Sí es recomendable que, si no tienes aún las 500 semanas cotizadas necesarias para una pensión mínima garantizada, recurras a alcanzar esa cifra por medio de Modalidad 40.

Lo que deberías hacer en este escenario, es pagar una cuota baja, pues la diferencia entre esto y meterle la cuota más alta, será prácticamente nula y estarías perdiendo dinero que pudieses utilizar para otros fines.

Tampoco te conviene cuando, como pasa a muchas personas, dejan sus trabajos para cotizar con las cuotas más altas de Modalidad 40, pero luego se dan cuenta de que "le tiraron muy arriba" y no pueden seguir pagando y son dados de baja del esquema.