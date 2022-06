Modalidad 40 del IMSS: Qué pasa con mi dinero si muero mientras estoy pagando

Si estás cotizando la Modalidad 40 del IMSS y falleces, el dinero que estás ahorrando puede ser reclamado por personas que se puedan acreditar como tus beneficiarias ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De lo contrario, si no hay una persona que por medio de un juicio pueda demostrar que es beneficiario legal de la persona que estaba cotizando por medio de la Modalidad 40 del IMSS, el dinero se puede perder.

En el caso de que el trabajador que esté ahorrando muera, su esposa o concubina no podrá seguir cotizando dentro de la Modalidad 40, pero estos recursos sí se van a tomar en cuenta para una pensión que pueda heredar a su pareja, registrada como beneficiaria ante el IMSS.

¿Cómo funciona y para quién es la Modalidad 40 del IMSS?

La Modalidad 40, jurídicamente se llama 'Continuación voluntaria en el Régimen Obligatorio' y es un derecho que los asegurados en el IMSS tienen para seguir cotizando sin patrón. Esto, para quienes estén dentro de la Ley de 1973.

Al cotizar dentro de la Modalidad 40 se puede continuar con los seguros conjuntos de Invalidez y Vida, así como de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Este trámite no tiene costo y debe ser realizado por el asegurado dado de baja en el régimen obligatorio o, en su caso, la persona que autorice para realizar el trámite con carta poder.

Recuerda que la Modalidad 40 es una opción y no una moda. Hay casos en los que no conviene cotizar en la Modalidad 40, por eso debes asesorarte muy bien sobre sí la 'Continuación voluntaria en el Régimen Obligatorio' es o no una buena estrategia de pensión considerando tu perfil.

¿La Modalidad 40 conviene en todos los casos?

Las personas que estén dentro de una empresa con un sueldo muy alto, con la Ley IMSS de 1973, probablemente no necesiten sumarse a la Modalidad 40, perdiendo algunos de los beneficios que tienen como trabajadores.

Tampoco conviene cotizar en Modalidad 40 con un sueldo alto, pero no se tiene la cantidad de semanas suficiente. No hay un modelo que aplique para todos. Cada caso es diferente y se debe analizar por separado en base a Semanas Cotizadas y salario actual o salario de su último trabajo.

Si bien en la generalidad de los casos, "meterle" la mayor cantidad de dinero a la Modalidad 40 es bueno, cuando se tienen pocas semanas es como "quemar" el dinero, pues no da los rendimientos que sí tendrán trabajadores con una alta densidad de semanas cotizadas.

Para realizar el trámite de la Modalidad 40 en línea se necesita lo siguiente:

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Número de Seguridad Social (NSS).

Correo electrónico.

Para hacer el trámite de Modalidad 40 de forma presencial, se necesita presentar lo siguiente:

Escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, con firma autógrafa o huella digital. Original y copia.

Documento que contenga el Número de Seguridad Social. Original.

Identificación oficial vigente. Original y copia.

Comprobante de domicilio. Original y copia.

Recibo de pago de la cuota obrero patronal correspondiente*. Original y copia.

Recuerda que antes de meterte a la Modalidad 40 del IMSS debes analizar muy bien la estrategia de pensión. En muchos casos, los expertos recomiendan seguir en Modalidad 40 con el mismo sueldo del último trabajo en caso que éste haya sido alto.

Si por el contrario, el salario último registrado no era tan bueno, se puede optar por una inversión más alta, siempre que se haga una planeación y realmente se cuente con el dinero para pagar el periodo de años que se vaya a cotizar por cuenta propia.