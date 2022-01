Modelo privatizador genera descontrol en las tarifas eléctricas: CFE

México.- Este lunes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que un modelo privatizador de la energía eléctrica "favorece la lógica de las ganancias y la especulación", señalando que con ello las tarifas del servicio se salen de control en perjuicio de los consumidores.

"La realidad es contundente. Un modelo privatizado favorece la lógica de las ganancias y la especulación. Con esta forma de entender la realidad las tarifas no pueden ser controladas. La reforma eléctrica actual del presidente Andrés Manuel López Obrador propone que las tarifas no suban más de la inflación debido a que para el gobierno federal la luz es un derecho universal y no una mercancía", explicó.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, la empresa del Estado dirigida por Manuel Barttlet Díaz destacó que la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla no subir más allá de la inflación las tarifas eléctricas.

En este sentido, la Comisión Federal de Electricidad enfatizó que, para la actual administración federal, la luz eléctrica no es una mercancía, sino un derecho universal para todas las personas.

"Los críticos de la reforma eléctrica defienden el modelo privatizador como la mejor opción para México. Pero sólo hay que mirar lo que sucede en otros territorios que tienen este modelo, como Reino Unido o Alemania, donde el alza de las tarifas es sencillamente insostenible", refirió la compañía eléctrica mexicana.

Calificando como "falsos" las declaraciones que hiciera el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado sobre las consecuencias desfavorables que traerá consigo la aprobación de le enmienda constitucional, señaló lo que está pasando en países como Alemania o Reino Unido, donde el precio por el megavatio se ubicó por arriba de los 400 euros y los mil 500 dólares, respectivamente.

Asimismo, resaltó que en España, el presidente Pedro Sánchez ha intentado ponerle un freno al descontrolado incremento en las tarifas eléctricas, para lo cual ha tenido que hacerle frente al oligopolio.

"En España el gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez ha intentado poner límite al descontrolado aumento de las tarifas enfrentando el oligopolio que domina el mercado eléctrico y la renuencia de Bruselas para modificar el modelo de mercado", expuso.