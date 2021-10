Mujeres recuperan empleos y rebasan nivel previo a pandemia: IMSS

Por otra parte, las microempresas, conformadas por de 1 a 5 trabajadores, no se vieron afectadas durante toda la emergencia sanitaria; sin embargo, las empresas pequeñas, de 6 a 50 trabajadores, y las grandes, con más de mil plazas, han recuperado la totalidad de empleos asociados a mujeres.

En conjunto, estos sectores económicos acumulan el 76% de mujeres trabajadoras a nivel nacional, destacó el IMSS, siendo el sector de servicios a empresas el único que no ha recuperado empleos de mujeres ante el Instituto, pues actualmente registra un 92% del nivel observado en febrero del año pasado.

Raúl Durán Periodista

