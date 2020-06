Negocia SAT directo con deudores; niega terrorismo fiscal 

Ciudad de México.-La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, negó que se ejerza terrorismo fiscal con los empresarios y señaló que se negocia directamente con los dueños de las empresas incumplidas para que paguen los impuestos atrasados.

En una reunión a distancia con diputados de la Comisión de Hacienda, Buenrostro dijo que ello es más efectivo que seguir tratando con los despachos de abogados que arman estrategias de defraudación fiscal.

"A la pregunta de si ¿es terrorismo fiscal? No es terrorismo fiscal, porque el empresario cumplido no se puede sentir amenazado y el que se sienta amenazado es algo que trae en su conciencia.

"Son los que terminan diciendo que no se les escucha, en cambio, si el que viene y se sienta del otro lado de la mesa es el presidente del Consejo de Administración, es el socio mayoritario, es el dueño de la empresa, la actitud es completamente distinta.

Señaló que la actitud y es por eso han conseguido los pagos tan importantes en las últimas semanas.

Dijo que cuando se citó a los grandes contribuyentes aquí la situación cambió, porque se pasó a una actitud más considerada para el pago de los impuestos.

"Las anécdotas las ha comentado el Presidente, dicen 'yo no voy a pagar, porque nunca he pagado, es que me tiene que condonar, es que a mí siempre me condonaban cada tres años, es que nos vamos a ir a un procedimiento, que se va a llevar 30 años y a ver quién se cansa primero' y siempre son puras amenazas, pura falta de respeto", relató Buenrostro.

Indicó que, en todo caso, se sienten presionados los incumplidos y aún así, no son todos.