Netflix pretende lanzar su paquete más económico este 2022: ¿Cuál es y qué sabemos?

Aunque durante sus primeros informes, Netflix había señalado que lanzaría su plan más barato, pero con publicidad entre los años 2023 y 2024, la realidad es que el plan podría adelantarse para finales de este año.

De acuerdo a la información publicada por The New York Times, dos fuentes anónimas han confirmado que Netflix lanzará su plan con publicidad durante el cuarto trimestre del año, esto en su intento por frenar la caída de suscriptores que reportó durante el mes de abril. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el costo del plan AVOD (Advertising Video On Demand) de Netflix.

A mediados de abril, la plataforma de streaming reportó una pérdida de 200 mil suscriptores, la primera caída en más de 10 años, esto como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania.

En declaraciones de aquel entonces, Reed Hastings, co director de Netflix, dijo que la empresa está planeando la implementación de esta nueva estrategia con publicidad para el próximo año, a más tardar el 2024. "Nosotros estamos bastante abiertos a ofrecer precios aún más bajos con la publicidad como una opción para el consumidor", dijo Hastings a Variety.

“Aquellos que han seguido a Netflix saben que he estado en contra de la complejidad de la publicidad y soy un gran admirador de la simplicidad de la suscripción. Pero por mucho que sea un fanático de eso, soy un fanático más grande de la elección del consumidor. Y permitir que los consumidores a quienes les gustaría tener un precio más bajo y toleran la publicidad obtengan lo que quieren, tiene mucho sentido"

Esta decisión se vincula a que los usuarios que elijan este paquete podrán ver series y películas bajo el formato de comerciales y publicidad durante la transmisión de la series o filmes que se encuentran dentro de su oferta televisiva.

Paquetes de Netflix y sus costos

Paquete Básico: Tiene un costo de 139 pesos mensuales y solo es posible ver contenido de la plataforma en 1 dispositivo. De igual manera, la descarga de películas o series se encontrará disponible para 1 persona sin importar si es tablet, teléfono o laptop.

Paquete Estándar: Este tiene un costo de 219 pesos, con este podrás ver películas, series y hasta acceder los juegos móviles en 2 dispositivos de manera simultánea. La descarga de contenidos también la podrás realizar en dos aparatos y acceso a la calidad HD.

Paquete Premium: Este ofrece mayor número de beneficios para ti y tus rommies. El costo de ese paquete es de 299 pesos y serán 4 dispositivos que podrán ver y descargar los contenidos en calidad Ultra HD.

Los precios que Netflix especifica en su sitio oficial aplican para todos los miembros, en caso de que las tarifas cambien se notificará a los suscriptores a través de un correo electrónico con 30 días de anticipación.