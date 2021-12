¡Ni el bolillo se salva! Precio del pan en México podría aumentar hasta 10% a finales de 2021

México.- A consecuencia del aumento en el precio de insumos básicos como la harina, trigo, grasas, energéticos hasta el 52%, así como el incremento al salario mínimo para el próximo año, se prevé que el precio del pan en México se incremente entre el 8 y 10% a finales del año en curso y principios de 2022, de acuerdo a lo estimado por la industria panificadora nacional.

Entrevistado por Milenio, el ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), Carlos Otegui, sostuvo que el alza en los insumos básicos ha hecho que las panaderías pequeñas que se encuentran en las colonias sufran afectaciones mayores, lo que ha generado que los dueños de las mismas dejen de ver rentable la venta y la comercialización del pan.

En este sentido, el experto en el ramo anticipó que habrá una subida en los precios del pan que, al contrario que en tiempos anteriores, no será de centavos, sino de hasta entre 2 a 2.50 pesos, es decir, de aproximadamente 8 y 10%.

Señalando que el segundo problema al que se enfrentan los panderos en México es que no pueden cobrarle a los consumidores el precio del producto en centavos debido a la escasez de estos para regresar el cambio, enfatizó que el alza "abrupta" de los precios de la materia prima ha sido una de las crisis más relevantes que se han tenido en la historia.

“El segundo problema que hemos detectado, es que ya no hay centavos, entonces no le puedo cobrar a un cliente 8.60 pesos, porque no le puedo regresar los centavos, y no tengo para dar monedas de 10 o 20 centavos porque casi ya no hay. Pero las subidas de materias primas han sido… yo que llevo en este trabajo y mi papá que llevamos muchos años, no habíamos visto en años esto, yo creo que ha sido una de las crisis más importantes que ha habido en la historia de subida de materias primas”, subrayó Otegui.

Asimismo, indicó que también ha subido el precio de la energía eléctrica, así como el gas y la gasolina, lo que aunado a la materia prima, hará inminente que la industria panificadora nacional incremente el precios de sus productos al público.