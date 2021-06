No comprometerá Arturo Herrera autonomía de Banxico: Concanaco

México.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios Turismo (Concanaco-Servytur), aseguró que en caso de que en el Senado se apruebe a Arturo Herrera como nuevo gobernador del Banco de México (Banxico), este órgano no perdería su autonomía.

Durante la tarde de este miércoles 9 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que postularía a Arturo Herrera como nuevo titular del Banco Central del país, esto después de dejar en claro que no planeaba reelegir a Alejandro Díaz de León en el cargo.

En entrevista para Milenio, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, señaló que en el transcurso de su gestión a la cabeza de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Herrera Gutierrez ha mostrado "verticalidad", y que al ser parte del gabinete presidencial tuvo que sujetarse a las órdenes del presidente López Obrador.

No obstante, enfatizó que se der ratificado en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, el actual secretario de Hacienda no pondrá en riesgo la autonomía del Banco de México, puesto que este no depende del jefe del Ejecutivo.

Asimismo, hizo referencia también al que vendrá a ocupar el cargo de Herrera, se trata de un hombre que ha estado junto al presidente López Obrador desde su primera postulación a la presidencia de México: Rogelio Ramírez de la O, quien tiene un doctorado en economía por la Universidad de Cambridge. A ambos, tanto a Herrera como a Ramírez de la O, los consideró como capaces, con un "perfil para el cambio".

Además, coincidiendo con la razón por la que el jefe del Ejecutivo anticipó la postulación del secretario de Hacienda, destacó que el hecho de que Arturo Herrera encabece la titularidad de Banco de México dotará de certidumbre a los mercados.

Señaló que, estando al frente de Hacienda, le tocó enfrentarse a lo peor de la pandemia de Covid-19, sin embargo logró conservar las variables macroeconómicas estables, por lo que desde la Concanaco le dieron el "visto bueno".

Informó que no ha tenido la oportunidad de tener contacto con Rogelio Ramírez de la O, no obstante, conociendo los antecedentes que tienen, lo consideran de entrada como un político que ha tenido la capacidad de pronosticas las crisis económicas y globales del pasado, así como sus consecuencias.

Por último, José Manuel López Campos enfatizó que lo que la Concanaco espera de Ramírez de la O es que exista la misma apertura que se tiene con Arturo Herrera, a la par que le brinde seguimiento a los proyectos de inversión que se han concretado con el presidente López Obrador. Además, del buen dialogo con los sectores productivos.

