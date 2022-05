¿No era lo mejor? El valor del Bitcoin se desploma y Salinas Pliego guarda silencio

A diferencia de otras criptmonedas, TerraUSD no se encuentra respaldada por otros activos, sino que mantenía su paridad con la cotización del dólar mediante un complejo algoritmo vinculado a Luna, una criptodivisa sin respaldo.

A su vez, Ether, la segunda criptomoneda más popular, sufrió una caída por debajo de los 2 mil dólares, cotizándose a mil 719 dólares la unidad el 12 de mayo, una cifra que no se veía desde julio del año pasado.

Sin embargo, hasta el mediodía del 13 de mayo de 2022 el empresario Ricardo Salinas Pliego no ha ofrecido una respuesta o recomendación a sus seguidores ante el desplome de valor del Bitcoin.

Algunos usuarios de la red social que decidieron seguir el consejo de Salinas Pliego han comenzado a cuestionarlo ante la caída del Bitcoin , pidiéndole una explicación o medida para no perder su dinero.

El tercer hombre más rico de México incluso hizo que algunas de sus empresas, como tiendas Elektra, comenzaran a aceptar pagos a través de Bitcoin, a pesar de que el Banco de México (Banxico) ha advertido que las criptomonedas no se pueden utilizar para comprar o vender bienes en el país.

Desde los últimos meses el Bitcoin , la criptomoneda más importante a nivel mundial, ha sufrido una tendencia a la baja que lo ha llevado a perder más de la mitad de su valor, cayendo p or debajo de los $30 mil dólares el pasado martes 10 de mayo, un nivel que no se había visto desde julio de 2021.

