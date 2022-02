"No gaste y se endeude solo aparentar", Salinas Pliego da consejo 'millonario'

México.- Haciendo uso de sus redes sociales oficiales, el empresario Ricardo Salinas Pliego publicó un consejo "gratis" para toda aquella persona que busca que le vaya bien económicamente.

Con una imagen con el texto: "si no tiene dinero, no compre, no gaste y no se endeude solo para aparentar un estilo de vida que no puede sostener", el tercer hombre más rico de México aconsejó a todas las personas que deseen tener mayor estabilidad económica.

Ricardo Salinas da un consejo "millonario"/Fuente: Twitter @RicardoBSalinas

"Consejo gratis para cualquiera que deseé que económicamente le vaya bien", escribió el fundador de Grupo Salinas en su cuenta oficial de Twitter.

Leer más: PROFECO: Chedraui y Soriana tiene el mejor precio de canasta básica en región Centro-Norte

Deuda de Elektra con el SAT

Cabe recordar que el pasado mes de enero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pagar 2 mil 636 millones de pesos de un crédito fiscal originado de deducciones ilegales en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), efectuadas en la declaración del ejercicio fiscal de 2006.

Desde hace más de una década, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emprendido un conflicto legal contra la empresa de Salinas Pliego, interponiendo un total de 8 demandas contra la compañía.

En total, las deudas de las empresas del tercer hombre más rico de México ascienden a alrededor de 40 mil millones de pesos por concepto de impuestos, pasivo que Grupo Salinas ha querido evitar en diversos juicios, de acuerdo a lo informado por la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez.

La funcionaria, tras que la empresa de Salinas Pliego amagara con acudir a instancias internacionales para no cubrir el adeudo al órgano tributario, hizo hincapié en que nada podrá evitar que Grupo Elektra pague lo que debe.

Leer más: Profeco comparte las marcas de toallas de algodón para baño que cumplen con lo que ofrecen

“Grupo Salinas considera que la justicia le ha sido denegada. Ello en función de que la mayoría de los Ministros de la Segunda Sala de la SCJN se negaron a analizar el fondo de nuestro amparo, violando así abiertamente nuestro derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa, consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos”, señaló la compañía mediante un comunicado.