No habrá nuevos impuestos con paquete fiscal 2021: Secretaría de Hacienda

México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que la reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) que forma parte del Paquete Económico 2021, conocido también como Miscelánea Fiscal 2021, no contempla el aumento ni creación de nuevos impuestos, sino que únicamente habrá ajustes por inflación.

Mediante un comunicado emitido el pasado lunes 26 de octubre, la dependencia a cargo de Arturo Herrera respondió a la pregunta realizada ese mismo día en La Mañanera de AMLO sobre cómo afectaría un supuesto aumento en las tarifas de internet, telefonía móvil y plataformas digitales a la economía de las familias y empresas mexicanas.

Ante esta pregunta, la Secretaría de Hacienda aseguró que las cuotas de derechos anuales existentes de espectro radioeléctrico (que abarca dichos servicios) sólo tendrán un ajuste por inflación, tal como lo dispuso y aprobó la Cámara de Diputados el pasado 20 de octubre.

Dicha actualización implica un aumento estimado del 3.5% e las cuotas de los derechos actuales por inflación, lo que se aplicará a todas las demás cuotas de la Ley Federal de Derechos, cuidando no incrementar la carga fiscal a empresas para que no aumenten sus tarifas a usuarios.

Por otra parte, la SHCP agregó que se incluyeron cuotas para las nuevas bandas que serán licitadas en los próximos años, esto a sugerencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La dependencia resaltó que las cuotas aprobadas son "las más bajas de l LFD" e incluso están por debajo del promedio internacional.

Las nuevas cuotas no comenzarán a pagarse en 2021, sino 3 años después de que sean licitadas, por lo que no existe una fecha determinada para ello.

La relevancia de introducirlas se debe a que, por ley, no puede haber un bien de la nación que se use y que no esté gravado con derechos", puntualizó Hacienda.