No hay motivos para incrementar precio del kilo de tortilla, asegura Profeco

México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) afirmó que no existen elementos importantes para que el precio del kilogramo de tortilla aumente en la república mexicana.

Durante el "Operativo Productos de Primera Necesidad" llevado a cabo en la Central de Abasto de la Ciudad de México, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, enfatizó que los costos de los insumos que se utilizan para la elaboración de la tortilla no han presentado incrementos significativos respecto a los que se tuvieron en 2021.

El funcionario precisó que el aumento que se dio en el precio del maíz y en el gas ya se encuentra reflejado en el costo promedio del kilo de tortilla, que en los supermercados se oferta a 13 pesos y en las tortillerías a 18 pesos.

"No ha habido aumento en el maíz blanco, no ha habido aumento en el gas, el aumento del gas y del maíz blanco ya está reflejado en los 13 pesos por kilo promedio para supermercado y 18 pesos en tortillerías, entonces ya está reflejado el aumento que hubo el año pasado y lo que va de éste año y lo que se prevé hasta la cosecha más fuerte que es la de Sinaloa que es en mayo, no hay motivos para aumentos adicionales", expuso.

En tanto, Sheffield Padilla aseguró que el aumento al salario mínimo avalado para este 2022, el cual ronda los mil 200 pesos semanales, compensa el alza durante el último mes del año pasado y l o que va del presente que han presentado algunos productos.

En este contexto, el encargado de la Profeco hizo hincapié en que las familias mexicanas pueden comer bien y a bajo costo, en parte, gracias a que el país es productor de muchos comestibles.

"El mexicano puede comer bien y a bajo costo, porque afortunadamente somos productores de muchos productos, lamentablemente de arroz no somos autosuficientes, pero nuestro vecino del norte es nuestro principal productor del mundo en este producto", puntualizó.

En referencia a los 21 productos de la canasta básica que el organismo federal monitorea, Ricardo Sheffield Padilla enfatizó que ninguno de ellos ha aumentado su precio al consumidor durante el último mes. Contrario a ello, informó que algunos de estos han bajado su costo, como el tomate saladet.

Al preguntarle sobre cuánto dinero tiene que gastar una familia mexicana para comprar la canasta básica, el servidor público refirió que esta tiene un costo promedio de 746 pesos en en la Central de Abastos de Iztapalapa, en la CDMX, pero que en los supermercados está incrementa su precio.

"Vas a encontrar distintos precios con distintos proveedores y eso es lo que estamos haciendo con el Quién es quién en los precios, para saber cuáles son los productos más consumidos en México por las familias mexicanas, una familia promedio", indicó.