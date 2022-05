¿No que muy fan? Ricardo Salinas Pliego revela lo que no le gusta del Bitcoin

México.- El multimillonario Ricardo Salinas Pliego reveló lo que no le gusta del Bitcoin, pues a pesar de ser un fan declarado de la criptomoneda no es de su total agrado.

En entrevista con Scott Melker, Salinas Pliego resaltó las grandes ventajas que para él tiene el Bitcoin, pero también mencionó los aspectos que no le gustan de la criptodivisa: que no sea totalmente privada, como a él le gustaría.

"No es al 100% privado, esa es la única cosa que se podría mejorar: que fuera 100% privado, eso es lo único que no me gusta, pero más allá de eso, es una reserva de valor y de transferencia de valor increíble", dijo Salinas Pliego sobre el Bitcoin.

Entre las virtudes del Bitcoin el tercer hombre más rico de México destacó que pude transferirse de forma eléctrica a bajo costo y las autoridades no pueden embargarlo. "Es un sistema fantástico, piénsalo", señaló.

Al mencionar los aspectos negativos de la criptomoneda más popular del mundo, el empresario mexicano arremetió contra el gobierno por estar siempre "encima" y ser los presuntos responsables de la inflación, que él denomina "fraude fiat".

El dueño de Grupo Salinas acusó a las autoridades de provocar la reducción del poder adquisitivo de las personas, por lo que considera que "son perversos" y "no tienen sustentos morales".

"Al maldito gobierno siempre lo tienes encima, y estas son las personas que trajeron el fraude fiat a todos nosotros, así que no olvidemos que ellos son los responsables de la pulverización del poder adquisitivo del dinero a través del tiempo. Y no tienen sustentos morales para decirnos qué hacer y qué no (...) Creo que, realmente, en el fondo son perversos. Esta gente sabe exactamente lo que significa la desvalorización del dinero, lo que causa, y lo usan para su beneficio", acusó el multimillonario.

Te recomendamos leer:

A manera de ejemplos, Salinas Pliego explicó que "no está bien" cuando una persona pensionada se queda sin comer o acceder a servicios de salud porque los "estafadores" gobiernos "le quitaron el poder adquisitivo a sus ahorros".

"Tampoco está bien cuando la gente se queda en la calle y se vuelve vagabunda porque no tenía los medios para comprar una casa, un coche o acciones. Sólo tenía su salario y lo dejó de ganar y ahora está en problemas. Es altamente inmoral esta desvalorización del dinero que hacen los estafadores del fiat", señaló.