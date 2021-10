No se indemnizará a empresas por cancelación de contratos con reforma eléctrica: CFE

México.- El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, dio a conocer que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla cancelar diversos contratos con el sector privado, no otorgará indemnizaciones a las empresas implicadas en los convenios.

Hace un par de semanas, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional mediante la que pretende devolverle el poder eléctrico a la CFE.

En conferencia, el exgobernador del estado de Puebla aseguró que no les convendría a las compañías privadas, tanto nacionales como extranjeras, el ser indemnizadas, si es que se ajustan al sistema mixto que propone el presidente López Obrador.

"¿Los vamos a indemnizar? No. No creo que deba haber una disputa de este tipo; no les conviene, sí van a participar en un sistema mixto al que los está invitando el Presidente", señaló.

El servidor público consideró que los contratos vigentes en materia eléctrica deben desaparecer, pues aseguró que si continúan el gobierno federal no podrá erradicar el sistema que pretende suprimir.

Por su parte, aclaró que la enmienda que propone el jefe del Ejecutivo no contempla expropiar a los privados, sino que estos tendrán que respetar un nuevo modelo en este sentido, aunque sostuvo que no se va a reconocer la energía que estos están produciendo a expensas de la normativa mexicana.

"Pero no vamos a reconocer la energía que se está produciendo para violar la ley. Reconocemos esa energía, la vamos a tener participando, pero bajo las normas del estado, ahorita están bajo las normas de ellos. Que es el peligro que puede tener cualquier país", subrayó.

Por último, Manuel Bartlett hizo un llamado a la iniciativa privada a que apoyen la reforma eléctrica y participen en el nuevo sistema eléctrico propuesto, pues destacó que ajustarse a este les "conviene".

Leer más: ¿Cuánto cobran los cajeros automáticos de comisión por retiro y consultar saldo?

"Estamos invitando al sector privado, que invirtió a qué se sume. No creo que esto vaya a ser rechazado por las instituciones privadas; van a tener una mejor opción, porque es un crecimiento ordenado", manifestó el titular de la CFE.