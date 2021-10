"No somos jueces": Javier Cepeda Borbón, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali

Monterrey, Nuevo León.- Unas 12 mil empresas en México dejarían de contar con servicios profesionales de auditoría para sus dictámenes fiscales si el Senado aprueba la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), coincidieron integrantes de la nueva mesa directiva del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Esto debido a que el riesgo de cárcel provocará que los contadores dejen de prestar este servicio.

"No somos jueces, eso le corresponde al Poder Judicial y no a los auditores", sentenció Javier Cepeda Borbón, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, al pronunciarse contra la reforma que amaga con cárcel a los auditores, si no advierten al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de omisiones de contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas.

"Las pruebas (de un delito) se entregan a un juez y nosotros no estamos en condiciones de revelar la situación de un delito".

Laura Grajeda Trejo, nueva presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), estimó que empresas afectadas serían grandes contribuyentes obligados a dictaminar sus estados financieros y contables para efectos fiscales, algo que se ha reducido de 90 mil a 12 mil, por el monto de los ingresos, que es cuando sea superior a mil 600 millones de pesos.

"Hay un desincentivo a prestar estos servicios porque nuestra profesión enfrenta una penalización de tres años de cárcel cuando no reportemos una anomalía".

En rueda de prensa tras tomar posesión, anticipó que buscarán convencer al Senado de dar reversa a esa disposición de reforma al artículo 91 del Código Fiscal de la Federación antes de que aprueben la medida que ya pasó por mayoría en la Cámara de Diputados.

"Es una carrera contra reloj y haremos los esfuerzos por tocar las puertas adecuadas", advirtió Rolando Silva Briseño, integrante del Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México.

Casi todos los despachos internacionales de auditoría se negarían a firmar un dictamen ante el riesgo que implica, pues sería imposible revisar el 100 por ciento de las operacion.