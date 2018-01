"Nos están dejando sin opciones para comer"

Ciudad de México. "No es posible que productos tan básicos como el huevo estén tan caros", dice Lorena Velázquez al observar el precio de este alimento. Para el ama de casa de 65 años es lamentable que los precios de productos básicos se hayan elevado, pues son indispensables para la alimentación de la familia.

"No alcanza para nada. ¿Qué vamos a comer? El huevo está caro, las tortillas, el pollo y la carne ni se diga. No había hecho el mandado hasta hoy porque todavía tenía recalentado de la cena de Año Nuevo, pero ahorita que veo los precios me llevé una sorpresa".

La señora Lorena Velázquez dice que no sabe qué preparar con lo que puede comprar. (Foto: El Universal)

Lorena vive con su esposo, quien es jubilado, y sus tres hijos están casados, pero cuida a tres nietos, a quienes alimenta. El inicio del año ha sido complicado.

"Cada año es lo mismo con los precios, pero éste sí se pasaron, hasta el jitomate está caro, nos dejan sin opciones para comer. La carne siempre ha sido cara y por eso trataba de no comprarla, pero ahora hasta el huevo", dijo.

El kilo de huevo lo adquirió a 35 pesos. Le dieron 14 piezas y prevé que rindan dos días, para el desayuno de sus nietos y su esposo. También compró un kilo de tortilla en 16 pesos, mientras que hace una semana lo obtuvo en 12.

"Me subieron la tortilla cuatro pesos de un jalón, no puede ser. Uno viene gastado de fin de año, no hay dinero y empiezan con sus aumentos", dice.

Los productos de la canasta básica han sufrido importantes incrementos. (Foto: El Debate)

"No se vale, ¿qué voy a comprar? De verdad que no sé qué cocinar, antes uno tenía el consuelo de cocinar huevos o verduras, pero el huevo está carísimo".

Lorena toma sus bolsas y sigue recorriendo el mercado de San Cosme en busca de productos que no se salgan del presupuesto.

"No me alcanza para nada con mi pensión"

"Con lo que gano no me alcanza para vivir, pero ni modo, hay que adaptarse", se resigna Misael González, pensionado de 69 años. Misael dice que recibe 5 mil pesos al mes como pensión, cantidad con la que sostiene a su familia, integrada por su esposa y sus dos hijos, además de dos nietos. Lleva un kilo de jitomates, huevo, tortillas y una cabeza de puerco.

"Es muy poco mi salario, casi no me alcanza, y ahora con los aumentos de precios compro menos cosas. Subió la gasolina, la luz, el gas. El gas LP me lo dieron en la mañana a 385 pesos un tanque de 20 kilos, es demasiado", expresa.

El señor Misael González es pensionado y su dinero cada vez le rinde menos. (Foto: El Universal)

Para Misael, el producto más caro es el jitomate, pues lo compró a 28 pesos por kilo. Aunque sus hijos son mayores, contribuye con la crianza de sus nietos. Con su pensión no enfrenta los gastos de su hogar, por lo que trabaja como empacador.

"No me alcanza con mi pensión, por eso estoy de empacador en un súper, trabajo de 5 de la tarde a 10 de la noche. Saco entre 200 y 250 pesos al día, a veces cuando hay mucha gente gano hasta 300".

La mitad de una cabeza de puerco será la comida de la familia de Misael para dos días. La compró en 100 pesos, y la guisará en caldo con verduras para que "rinda".

"Todo está muy caro, el jitomate lo subieron 8 pesos de un jalón, la semana pasada lo compré en 20 pesos el kilo. ¿Qué puedo comprar?, la carne está cara, las verduras también, esta cabeza de cerdo me la dieron a buen precio porque el carnicero me conoce".

Pide a las autoridades regular los incrementos en los productos básicos, para que los comerciantes "no abusen".