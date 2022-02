México cambió requisitos para legalizar autos chocolate, afirma agente aduanal

México.- Recientemente, el gobierno federal implementó la regularización de los llamados "autos chocolate" que circulan en la república mexicana. Sin embargo, la administración federal ha realizado algunos cambios a los requisitos para tramitar la legalización de este tipo de vehículos.

De acuerdo a lo dado a conocer por Josefina Palacios Rojas, agente aduanal de México, el pasado fin de semana las autoridades federales notificaron a la Asociación de Agentes Aduanales sobre las modificaciones en requisitos y trámites, tanto por parte del cliente como del funcionario, para la regularización de los automóviles introducidos de Estados Unidos a México de forma ilegal.

En este sentido, Palacio Rojas hizo de conocimiento público que se llamará a la ciudadanía mexicana que quiera regularizar su auto chocolate a fin de comunicarles cuáles serán los nuevos documentos que deberán presentar para que pueda comenzar el proceso de regularización.

“Tenemos que regresar llamadas a los clientes para decirles qué es lo que les falta o qué ya tienen”, precisó la agente aduanal.

Asimismo, señaló que, por el momento, sostendrán una junta en la agencia aduanal de la república mexicana, ello con el objetivo de revisar cuáles serán los nuevos requisitos que el gobierno de México pida para regularizar los autos irregulares que circulan en la mayoría de las ciudades del territorio nacional.

Requisitos para regularizar autos chocolate en México

El año-modelo del vehículo sea de ocho años o más anteriores a aquél en el que se realice la importación definitiva.

El propietario que realice la importación sea persona física, mayor de edad, residente en el territorio de los estados mencionados.

Presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad de que el vehículo no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 5 del decreto, el cual habla sobre aquellas unidades que no podrán ser regularizadas.

Además de ello, como se menciona en el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la persona tendrá que pagar un total de 2 mil 500 pesos.

Vehículos que no podrán regularizarse

Los autos chocolate que no podrán regularizarse en México serán aquellos modelos de lujo o deportivos, así como tampoco blindados; tampoco aquellos que no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente. Además, aquellas unidades que tengan reporte de robo o estén vinculados a investigaciones o procesos penales, no podrán legalizarse en el país.

Los estados de México donde la regularización de los autos chocolates son Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Durango, Nuevo León, Sonora, Nayarit y Tamaulipas.