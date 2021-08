¡Ojo! Estos son los peores útiles escolares de cara al regreso a clases: Profeco

México.- A menos de un mes de que comience el ciclo escolar 2021-2022, el cual, de acuerdo con el gobierno federal, será presencial, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló una lista con los útiles escolares de mejor y peor calidad.

El estudio publicado en la Revista del Consumidor, edición del mes de agosto, analizó 22 cuadernos de tamaño profesional de 90. 100 y 105 hojas de distintos tipos: 15 pastas plastificadas y 7 con pastas no plastificadas.

Asimismo, se estudiaron 10 pegamentos líquidos; 7 plastilinas de barra; 7 gomas blancas para borrar; 9 lápices para escribir; 9 tijeras escolares; 11 barras adhesivas; 12 plumas de tinta azul oleosa punto mediano; y 6 reglas de plástico graduadas de 30 centímetros.

Las primeras en ser calificadas fueron las plumas de tinta azul: las de Office Depot fueron las peor evaluadas, al estar por debajo de los 800 metros lineales; en tanto que, la marca "Pelikan" obtuvo una calificación de "suficiente".

En tanto que los cuadernos de la marca Norma, Scribe y SkyBook obtuvieron en "suficiente". Mientras que, los pegamentos líquidos de todos los modelos que se revisaron constataron presentar la información completa al consumidor, aunque la marca "Elmer´s" contiene menos de lo declarado en el empaque, por lo que se le calificó como "suficiente".

Por su parte, las peor evaluadas fueron las tijeras escolares, ya que marcas como Barrilito, MAE y Dietrix no cumplieron con los parámetros requeridos, aunque no presentaron partes punzocortantes. En tanto que "Kores" y "Petigon manufacturas" no presentaron la información suficientes, y MAE tuvo pequeños puntos de oxidación.

Por este mismo camino fueron evaluadas las marcas Bully, Stick y Office Depot de las barras adhesivas, al señalar que, tras estudiarlas, se detectaron en estas fallas en la concentración de la barra. Asimismo, la dependencia puntualizó que "Omega" da menos.

egamento útil, esto ya que el pegamento se queda en la base de su sistema elevador

Por último, la única marca que obtuvo un "excelente" en sus reglas de 30 centímetros fue Office Max, sin embargo, se le añadió la leyenda "no cumple", pues la información que se le brinda al comprador está incompleta.

