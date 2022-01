¡Ojo Salinas Pliego! Amenaza SAT con embargar bienes si Elektra no paga adeudos

CDMX.- Bienes de Carlos Salinas Pliego podrían ser embargados si no salda las deudas de Grupo Elektra con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), amenazó este martes 25 la titular de dicha institución Raquel Buenrostro.

La funcionaria pública dijo en conferencia de prensa que esperan la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para conocer qué métodos usará la tienda departamental para pagar al fisco los 2 mil 636 millones de pesos.

"No podemos hacer nada hasta que no me notifiquen formalmente".

Tras esa instancia Elektra y su dueño Salinas Pliego tendrán cinco días para responder sobre la deuda, de no hacerlo el SAT podrá embargar bienes debido a una norma establecida al arrancar el proceso judicial.

"Nosotros podemos hacer efectiva la garantía de proceder con algún tipo de incautación o embargo de sus bienes, pero creemos que no es necesario llegar a eso", sentenció Raquel Buenrostro ante el impago.

La lideresa del SAT agregó que reclamos de la tienda departamental ante instancias internacionales no ayudarán a que se ignore el pago de la deuda millonaria producto de Impuesto Sobre la Deuda (ISR) de 2006 porque

"Si efectivamente ya viene la resolución a nuestro favor y como sabe en materia fiscal no es materia de los tratados internacionales, por lo que no puede ir a instancias internacionales de arbitraje, por ahí no va", dijo Buenrostro.

Recordemos que Salinas Pliego amagó con acudir a instancias internacionales para evadir el adeudo, hecho cuya funcionalidad se ve lejano en la actualidad por las leyes fiscales de la República Mexicana.