Orgullosos del campo

Manuel Esteban Tarriba Urtuzuástegui, secretario de Agricultura y Ganadería del Estado, comenta en entrevista sobre los temas actuales más destacados para el agro sinaloense.

“En cuanto al tema de la pandemia por COVID-19, en el estado de Sinaloa, en el rubro de la agricultura, realmente lo que se vio afectado es en tema hortícola; en las exportaciones hacia Estados Unidos y los mercados nacionales”, explica el secretario, puesto que al cerrarse y, de alguna manera, no existir el consumo en restaurantes y hoteles, principalmente, baja el consumo en un 40 por ciento de lo que es la demanda normal del mercado. En ese sentido, con los precios también. En un momento cayeron mucho, después se regularizaron un poco, pero ya la demanda bajó bastante, de exportación y nacional.

“Esto prácticamente viene sucediendo al final o ya de salida de la temporada. Por lo que podemos decir que, aún con este tema, esta situación, la temporada hortícola en Sinaloa fue de buena a excelente”, comenta el dirigente.

En los granos, la pandemia afectó indirectamente con el tema de la baja de la venta del maíz de Estados Unidos, afecta en el precio del mercado internacional. Sin embargo, lo que más ha afectado es la baja del petróleo, puesto que mucho maíz que se utiliza en Estados Unidos para la producción de etanol se deja de hacer, se utiliza más el petróleo, y ese maíz se va a la oferta del mercado, generando una baja en el precio.



Retos

“Hay que reconocer el trabajo y la labor que se hicieron en los campos hortícolas. En los asentamientos de los jornaleros que vienen de otros estados, no se reportó ningún caso de COVID-19. Realmente hubo un manejo y una atención muy a tiempo, y un seguimiento para que esto no sucediera. Y ahorita ya prácticamente todos los jornaleros salieron a sus lugares de origen o a otras zonas de trabajo. Hubo un control muy bueno”, asegura Manuel Esteban.

Sobre retos, añade el secretario, estamos en una situación ahorita, además de la pandemia mundial, de un tema de economía también por esta causa y otras muy difícil, tanto internacional como nacionalmente. Nuestros retos son buscar cómo bajar costos, mantener o subir la productividad, como realmente tomar decisiones dentro de las empresas, dentro de los gastos personales, de buscar solo lo muy necesario. “Pero la producción, esa no se parará”, afirma.

En el tema de los granos, está un tanto difícil, puesto que los mercados están muy bajos. Aquí existe un compromiso del presidente de Segalmex de un pago de 4 mil 150 pesos para el maíz, cumpliéndose con este compromiso podemos decir que cerraremos también una buena comercialización del maíz, puesto que los contratos ya nos registran arriba de los 5 millones 300 mil toneladas.

“El reto es cumplir con los contratos, salir adelante, esperar a que se cierre ya la comercialización. Y, de no llegarse a los 4 mil 150 pesos, revisar de cuánto sería la diferencia y buscar para que se cumpla con el compromiso del ingreso garantizado”, argumenta Tarriba Urtuzuástegui.

El cuanto al T-MEX, al final de cuentas todavía no se implementa, hay que esperar. Hay que aclarar que el tema agrícola no se tocó, continúa tal y cual como se ha venido trabajando.



Mensaje

El secretario de Agricultura deja un mensaje a los compañeros productores en su día: “No hay que dejar de sentirse orgullosos de ser productores de alimentos. Ahorita, más que nunca, aún con las condiciones adversas, hay que sentirse que realmente estamos aportando bastante. Tiene que haber un reconocimiento por parte de la sociedad, sobre todo ahora con el tema de la pandemia. Y decirles que tanto por parte del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, que siempre ha estado al frente de las gestiones, de las necesidades que se están presentando. Tengan la confianza de que vamos a estar al frente, el gobernador y mi persona, para buscar que se cumpla con el compromiso ya hecho para el complemento del ingreso de garantía, o salir lo mejor librados. Gracias por el apoyo de todos los productores ante un cambio de Gobierno con una política realmente no favorable para la agricultura comercial, hemos, cuando menos, guardado los equilibrios y hemos estado saliendo adelante. Donde cada vez el Gobierno federal va entendiendo la importancia y la relevancia del productor sinaloense ante la autosuficiencia alimentaria del país. Hay muchos motivos por los cuales sentirse orgullosos este día, y felicito y reconozco a todos los compañeros agricultores, y el hecho de que nuestra actividad tenga la problemática que se presenta, realmente reitero el sentirse muy orgullosos de seguir realizando esta labor”.