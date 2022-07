Otorgan suspensión a Iberdrola por multa de 442 mdd de CRE

Ciudad de México.- Un juez federal otorgó una suspensión a la empresa española Iberdrola para congelar el cobro de una multa de 442 millones de dólares por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), mientras se resuelve si la empresa vendió energía de forma ilegal.

La suspensión fue otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México.

Cabe recordar que fue en el pasado mes de mayo cuando integrantes de la Comisión Reguladora de Energía avalaron sancionar económicamente a la española Iberdrola Energía Monterrey (IEM), bajo el supuesto de que incurrió en la venta de electricidad bajo el esquema de autosubastecimiento, considerado como ofrecer el recurso de manera ilegal.

Fue a través de este señalamiento, que Iberdrola reclamó la discusión y emisión de una resolución por parte de la Comisión Reguladora de Energía.

También te puede interesar

Si bien el caso sigue en proceso, la decisión no exime a Iberdrola de pagar la multa en un futuro, sin embargo, la misma no se cobrará hasta que se resuelva a fondo el juicio y se determine si vendió o no, energía de forma ilegal.