Pacientes no vacunados y con esquema incompleto han encarecido la atención Covid en hospitales: AMIS

México.- Como consecuencia de las personas que han decidido no vacunarse contra Covid-19, los costos promedio por atención de pacientes contagiados en hospitales del sector privado continúan elevados.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) detalló que, pese a que en las últimas semanas se ha ido reduciendo el número de personas que ingresan a los centros hospitalarios por contagio de SARS-CoV-2, los costos promedio de la atención médica para este tipo de pacientes no han disminuido.

“Curiosamente, ahora lo que estamos apreciando es que, aunque el número de personas que ingresan a los hospitales es mucho menor, la gran mayoría son personas que no tienen cuadro de vacunación completo y eso hace que lleguen en un estado complicado, por eso es que también hemos estado viendo que los costos promedio no han bajado”, expuso la directora de la AMIS, Norma Alicia Rosas.

De acuerdo con las cifras actualizadas de casos de Covid-19 en población asegurada, el costo promedio en atención médica en los servicios privados por dicha enfermedad continua incrementándose, logrando ubicarse en 520 mil pesos.

En este sentido, el organismo especializado apuntó que el aumento que se ha registrado en los precios por la atención de pacientes con Covid-19 es de aproximadamente 100 mil pesos anuales, tomando en cuenta que hace dos años, al inicio de la contingencia sanitaria, este era de 300 mil pesos.

“Es curioso, el virus a pesar de que hemos visto, por ejemplo, que ómicron, que es la variante que tiene ahorita mayor frecuencia, las personas que no recibieron sus cuadros de vacunación completos, llegan a tener el mismo cuadro igual de grave que si no tuvieran vacuna o que si hubiera sido las primeras variantes del virus. Por eso estamos observando que no baja el costo promedio”, explicó Rosas.

La directora de la AMIS hizo hincapié en que a pesar de que la variante predominante es ómicron, las personas que son ingresadas a los hospitales y no cuentan con el esquema completo de vacunación, desarrollan una enfermedad tan potente como si no tuvieran ni una dosis de las vacunas o como si se hubieran contagiado con otra variante.

El organismo registró un aglomerado de 48 mil 52 contagios de SARS-CoV-2 con seguro de gastos médicos privados, con un costo total por 424 mil 987 millones de pesos para el sector.