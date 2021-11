¿Pagos no reconocidos? Bancos tiene obligación de comprobar uso de NIP en tarjetas

Si la institución bancaria logra acreditar ante el jue que el sistema o tarjeta no fueron vulnerados al hacer el pago y que tomó las medidas de seguridad necesarias, el reclamo del cliente no será procedente.

El banco debe verificar no sólo los montos de las transacciones, sino la utilización de la tarjeta con chip y el número de identificación de los usuarios, datos que deberá probar ante los reclamos por pagos no reconocidos, conforme lo dispuesto con el artículo 310 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito.

Esto significa que no es el cliente, sino el banco quien debe aportar las pruebas para demostrar que el usuario realizó los pagos en una terminal utilizando el NIP o firma electrónica de su tarjeta.

Leer más: Cuáles son las comisiones que cobran los bancos en México y cuál me conviene más

"Si una persona desconoce haber hecho compras con su tarjeta bancaria asociada a un NIP, el banco debe demostrar que la persona digitó su número y que su sistema de seguridad no fue vulnerado", explicó la Corte al compartir la jurisprudencia en Twitter.

Cuando un usuario reclame al banco por un pago no reconocido, la institución financiera está obligada a probar que la transacción fue realizada utilizando el NIP de la tarjeta bancaria en la terminal punto de venta.

Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) con la jurisprudencia 1.a/J. 16/2019 (10.a) , en la que determinó que las instituciones bancarias deben atender los reclamos de clientes por pagos no reconocidos de esta manera.

México.- Los pagos no reconocidos realizados con tarjetas bancarias son uno de los problemas más comunes que aquejan a los usuarios. Sin embargo, ante estas situaciones los bancos tienen la obligación de comprobar que las operaciones se llevaron a cabo utilizando el NIP de la tarjeta y que el sistema no fue vulnerado.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.