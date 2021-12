Pandemia de Covid-19 profundizó desigualdad social en 2021: Banco Mundial

El Banco Mundial (BM) advirtió que la pandemia de Covid-19 provocó que la desigualdad social se profundizara durante 2021 a consecuencia de las diferentes variantes y la disparidad en el acceso a las distintas vacunas contra el coronavirus.

Al llevar a cabo el resumen anual del presente año, el organismo señaló que la emergencia sanitaria generó retrocesos en el desarrollo de las economías mundiales, ya que la pobreza extrema se incrementó en el transcurso del año pasado, por primera vez en dos décadas. En tanto, indicó que se registró un aumento de 100 millones de personas que viven con menos de 1.90 dólares diarios.

El Banco Mundial hizo hincapié en que a pesar de que se logró la expansión de la economía mundial y se recuperó el comercio con las remesas que fueron enviadas, sobre todo desde Estados Unidos, durante el año en curso, no se pudo contener el impacto negativo de la contingencia por SARS-CoV-2.

En este sentido, alertó que, en el contexto en el que los pobres y las personas más vulnerables se llevan las afectaciones más graves, la pandemia de Covid-19 constituye un gran retroceso en las acciones que se han implementado para acabar con el problema de la pobreza y fomentar la prosperidad económica.

Asimismo, el organismo internacional hizo un llamado a las economías del mundo que están estructurando planes para salir adelante de la contingencia sanitaria para que logren hacer crecer sus economías a largo plazo sin dañar al medio ambiente o profundizar aun más la desigualdad social.

México sigue con problemas de pobreza: CCE

En el caso particular de México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dio a conocer el pasado mes de octubre que, a casi tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel Löpez Obrador, que en el país continúa prevaleciendo los problemas de pobreza en la ciudadanía.

El titular del organismo, Carlos Salazar Lomelín, advirtió que la administración lópezobradorista no ha logrado resolver la problemática que la república mexicana tenía desde sexenios pasados. Por el contrario, enfatizó que, esta ha crecido.

"Seguimos nosotros con la misma problemática que teníamos al inicio de esta administración, no hemos resuelto el problema de movilidad social, no hemos resuelto el problema de pobreza, más bien ha crecido, no hemos puesto vehículos para el crecimiento", puntualizó Salazar Lomelín.