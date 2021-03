Pandemia provoca que bancos pierdan 107 mil mdp en créditos que clientes no pudieron saldar: CNBV

México.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo de conocimiento público que los bancos en México registraron una perdida de 107 mil millones de pesos de créditos que clientes no pudieron cubrir, esto derivado de la crisis económica y laboral de la pandemia de Covid-19.

A pesar de que los usuarios fueron apoyados por programas de aplazamiento de pago, los cuales se pusieron en marcha desde marzo 2020, mismos que equivalían al 10% del moto total de la deuda.

Durante la inauguración de la 84 Convención Bancaria, el presidente de la CNBV, Juan Pablo Graf Noriega, indicó que el cómputo de los programas de diferimiento de intereses y capital instaurados hasta por 6 meses, los créditos amparados decrecieron en 177 mil millones de pesos desde que se instrumentaron.

Destacó que de los 177 mil millones de pesos, 60 mil millones corresponde a los castigos de cartera para créditos que no se pueden cobrar; 49 millones de pesos por concepto de amortización; y, por último, 68 mil como liquidación.

Como consecuencia directa, se pudo apreciar el incremento de la morosidad en los criterios contables especiales, los cuales no pudieron continuar pagando, empezó a reflejarse a partir del pasado mes de noviembre, fecha en la que el Índice de Morosidad (IMOR) registró un nivel de 1.4% pasando a 5.3% en el primer mes de 2021.

Lo anterior tiene como explicación el impacto generado por los créditos que iniciaron en octubre, mismo que no pudieron aprobar el pago sostenido en los 3 meses siguientes, de acuerdo a lo explicado por el titular de la Comisión Bancaria.

Familias usaron recursos de aplazamiento para enfrentar dificultades del Covid-19

Juan Pablo Graf detalló que cuando se analizaron las carteras en el mes de octubre se comprobó que el 80% de los créditos había concluido su tiempo de apoyo, por lo que aún quedaban pendientes el 20% de estos que terminarían el mes de enero de 2021.

En este sentido, señaló que los propietarios de los créditos tuvieron la oportunidad de utilizar los recursos que se les brindaron para poder hacerle frente a los diferentes problemas a los que se tuvieron que enfrentar durante la contingencia sanitaria.

No obstante, una vez que se concluyeron los beneficios bancarios, las carteras de los bancos comenzaron a clasificarse en 3 grupos bien definidos: por una parte, las personas que podrían seguir pagando sin problema alguno; por otra parte, los que requerían de algún tipo de revisión a las condiciones de pago con miras a no incumplir con ellos; mientras que, por su parte, hubo clientes que definitivamente no estaban en condiciones de pagar sus créditos.