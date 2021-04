Paso a paso cómo cambiar el nombre del titular de tu recibo de luz

México.- ¿Cómo cambiar el nombre del titular de tu recibo de luz de la CFE? te explicamos paso a paso y porqué es importante hacerlo.

¿Vas a intentar hacer el trámite para cambiar el titular del recibo de luz? Descuida, te damos todos los pasos detallados.

De acuerdo con el sitio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por diferentes razones en algún momento vas a querer cambiar el titular del recibo de luz, así que para esto primero necesitas pedir la baja con la empresa, y pedir una instalación posterior, se ahorra mucho tiempo si se hace simplemente el cambio de titularidad.

Hay diferentes motivos para cambiar el titular del recibo de luz como los siguientes: si el propietario alquila un inmueble, se desentiende si el inquilino no paga y no afecta su record crediticio porque no caiga en mora.

Para el inquilino o la nueva persona será más fácil hacer cualquier trámite siendo él quien tiene la responsabilidad de hacerlo.

Otras razones comunes pueden ser porque hay un divorcio y la persona que se queda en casa no es el titular y debe hacer cargo de los costos de consumo mensual o por fallecimiento del titular.

Paso a paso de cómo hacer el cambio del nombre del titular

De acuerdo con la CFE, para realizar el cambio de titular del recibo de luz, se tiene que acudir en persona a la oficina de un Centro de Atención al Cliente y llevar la siguiente documentación:

La identificación oficial y documentos que acrediten la identidad del servicio(Personas Físicas), esto para el caso donde el titular es una persona natural.

Identificación oficial y documentos que acrediten la identidad del servicio y el acta de constitución notariada donde se acrediten que la persona es moral.

Solicitud por escrito del nuevo arrendatario, propietario, gestor o representante legal, en un formato libre y donde se explique la situación particular y motivo para el cambio de titularidad.

Copia de identificación del titular del servicio e igualmente los documentos para la persona que se hará cargo de la titularidad a partir de ahora.

Lectura del medidor con la fecha en la que realiza el trámite.

Cambio de titularidad por fallecimiento

Esta es una de las razones más comunes por las cuales se hace un cambio de titular en el recibo del CFE.

Si se sigue habitando la vivienda donde vivía el fallecido, lo normal es que se inicie el cambio de titular para poder llevar de manera directa cualquier situación.

Lo común es que las personas con contacto directo con el fallecido, es decir familiares, sean quienes se hagan cargo del recibo, pero cuando se hace venta o alquiler de la casa, entonces se tiene que hacer el cambio y presentar en las oficinas la documentación pertinente.

Junto a la documentación pertinente se tiene que presentar el acta de defución que confirme el deceso del anterior titular.

Por divorcio

Cuando por divorcio se debe hacer el cambio de titularidad para facilitar cualquier trámite sin recurrir a la expareja, es mejor.

Para hacerlo también se deben cumplir con los requisitos anteriormente mencionados.

¿El trámite tiene costos?

Para conocer el costo exacto que tiene el cambio de titularidad se puede comunicar a través de la línea 071 donde se brinda la información precisa del costo de este trámite.

¿Cuál es la importancia de hacer el cambio de titular?

En caso de que te preguntaras porqué se debe de hacer un cambio de titular si puedes seguir manejando todos los proseos desde lejos y mientras pagues las cuentas nada puede pasar.

Sin embargo, debes de llevar a cabo la titularidad porque esto puede acarrear problemas al que figura en el contrato, tú, cómo titular lo más recomendable es que hagas los cambios pertinentes. Porque podría pasar que termines con problemas ajenos.

Por ejemplo, si vendes la casa y los papeles quedan a nombre tuyo en el recibo de luz, si el nuevo dueño no paga, tú podrías hacerte cargo de esos recibos, porque la empresa los carga a tu nuevo contrato en otra casa y esto es un procedimiento totalmente legal. Es decir, lo que tenías en la casa uno pasa a ser cargado en casa dos, donde vives ahora.

No es problema de la CFE la situación externa de las personas, porque ellos conocen con el número que el titular eres tú, pero desconoce que vendiste, alquilaste o regalaste la casa y cuando tengan que hacer una cobranza, la persona física que se dirigirán es a la que aparece en el recibo, por eso es importante que se haga el cambio a quien corresponda la responsabilidad de los pagos de los recibos.

¿Por qué es importante que el inquilino realice el cambio?

En caso de que seas inquilino y alquiles y hagas un contrato de arrendamiento y la casa esté a nombre de su respectivo propietario, también puedes tener responsabilidad.

Porque sin importar que el inmueble esté a nombre de otro, siempre va a importar a nombre de quien esté el contrato, si por ejemplo el dueño del inmueble comete un delito como el robo de energía.

Todas las repercusiones del caso caerán sobre ti que eres el titular y no sobre él que es el propietario.

En caso de que quieras darlo de baja lo puedes hacer sin problema pero para conseguirlo tienes que estar sin ninguna deuda con la CFE.

Por lo que si deseas hacer el cambio de titular, independientemente de las razones que te lleven a eso, debes cumplir con los requisitos anteriormente mencionados para que el cambio se haga de manera casi inmediata.

Los proceso de cambio de titular no representan ningún inconveniente, solo obliga a que cumpla con ciertos requisitos tal como se mencionó para cada caso.