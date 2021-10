Pedir certificado de vacunación contra Covid-19 como condicionante para trabajar es ilegal

De acuerdo a las autoridades sanitarias y laborales del país, se ha resaltado que es ilegal que los empleadores soliciten un certificado de vacunación contra Covid-19 para mantener el puesto de trabajo o para integrarse a alguna empresa.

La Secretaría de Salud Federal (Ssa), informó que los empleadores y empresas no podrán solicitar a los trabajadores el Certificado de Vacunación contra el Covid-19, siendo que este no debe ser una condicionante para continuar realizando las actividades laborales, pues se considera como ilegal de acuerdo a las leyes del país.

“Puede ser ilegal en ciertas circunstancias que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra COVID-19. No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tiene el certificado no le quiera recibir en el empleo si ya está empleado, o no lo quiera emplear si la persona no está empleada”, así lo señaló el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

En conferencia de prensa informó que esto va en contra de las leyes mexicanas, por lo que alertan a los empleados para que se mantengan al tanto y no permitir que su empleo se vea condicionado para conservarlo, de igual manera no debe usarse ningún otro requisito de salud para ser contratado o permanecer en un empleo.

“No es legal que las empresas soliciten certificado de vacunación contra #COVID19 a las personas como requisito para contratarlas. Si se restringe el derecho al trabajo con el argumento de la vacunación se debe denunciar ante la @PROFEDET”, compartió el funcionario de salud en sus redes sociales.

De igual manera, no se descarta la posibilidad de sancionar a las empresas y empleadores que soliciten a sus trabajadores el Certificado de Vacunación contra Covid-19, pues se está violentando el derecho de los empleados.

Hugo López Gatell informó que los trabajadores, pertenecientes a empresas privadas o entidades públicas pueden ir a denunciar ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), ante las exigencias de la presentación de un certificado de vacunación.

Certificado es para viajeros

El funcionario público resaltó que el Gobierno de México en conjunto con la Secretaría de Salud pusieron a disposición de la población el Certificado de Vacunación contra Covid-19.

Asimismo, resaltó que este comprobante oficial busca confirmar que el usuario ya está inmunizado contra el virus del SARS-CoV-2, en particularidad para quienes viajan al extranjero, debido a las certificaciones que piden otros países para el ingreso de viajeros.

De igual manera, Gatell señaló que los usuarios que necesiten su certificado de vacunación contra el Covid-19, podrán acceder a la página https://cvcovid.salud.gob.mx/, en donde se debe de escribir la CURP, está página fue habilitada por la Ssa para solicitar el certificado de las personas que ya cuentan con el esquema completo.