Peligran 3 mmdd al año en inversiones de energía eólica por reforma eléctrica de AMLO: GWEC

México.- El Global Wind Energy Council (GWEC) advirtió este martes que México se encuentra en riesgo de perder inversiones por alrededor de 3 mil millones de dólares al año de parte de los generadores de energía eólica por la posible aprobación de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en la presentación de la exposición Mexico Wind Power, el director del organismo, Ben Backwell, subrayó que en el informe 2021 en la materia, se muestra que en muchos países alrededor del mundo se están frenando el desarrollo de la generación de energía eólica, de ahí que hizo un llamado a las diferentes naciones a implementar políticas en este sentido con un enfoque de emergencia.

El directivo hizo hincapié en que los precios altos en el servicio de energía eléctrica tienen como principal fuente la transición energética desordenada en el mundo, por lo que se prevé que este problema continúe por algunos años más.

En tanto, el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Leopoldo Rodríguez Olivé, enfatizó que las empresas de energía renovable requieren que en la república mexicana se les brinde certidumbre jurídica, se respeten los contratos firmados, así como los proyectos que ya están en marcha.

En tanto, el presidente del GWEC para América Latina, Ramón Fiestas, aseguró que, en estos momentos, México no cuenta con la energía suficiente para satisfacer sus propias necesidades, ello debido a que no hizo las inversiones donde las tenía que hacer en su momento.

“México no tiene la suficiente energía en estos momentos, no tiene suficiente despliegue de energía para poder atender sus propias necesidades, porque no ha puesto las inversiones necesarias en los focos donde tenía que haber puesto, que son las fuentes de las que dispone. Pero necesita la tecnología y ha cortado los suministros de inversiones hacia estas fuentes que son las que le pueden proporcionar la soberanía energética, que son el viento y el sol”, remarcó.

En este marco, sostuvo que la reforma eléctrica del Presidente de la República podría hacer que las inversiones del sector de energía eólica, las cuales ascienden a 3 mil millones de dólares al año, se pierdan completamente.

Asimismo, Rodríguez Olivé señaló que, en estos momentos, se encuentran detenidos proyectos eólicos que podrían generar alrededor de 9 mil 500 megawats, afirmando que estos volverán a moverse una vez que se les dote de certeza jurídica y se les otorguen los permisos necesarios a las empresas.