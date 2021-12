Pemex pagaría mil millones de dólares extras por compra de refinería Deer Park en Texas

En mayo de 2021, Pemex dio a conocer que el precio de compra de Deer Park sería de 596 millones de dólares, pero esa cifra solamente incluía la participación de Shell en la deuda de la empresa conjunta con PMI, filial de Pemex, en la que ambas partes tenían una participación del 50%, por lo que no contemplaba la deuda total de la refinería.

Los fondos presuntamente serán destinados para pagar más de mil millones de dólares correspondientes a la deuda de Deer Park , como parte del acuerdo para su compra, cuyos términos no estaban del todo claros cuando Romero Oropeza anunció la compra meses atrás.

Raúl Durán Periodista

