Pensión del Bienestar: ¿Por qué suspendieron el pago a ciertos abuelitos en julio?

Faltan pocos días para que los pagos de la Pensión Bienestar 2022 de julio se terminen de entregar, sin embargo algunos adultos mayores no han recibido los apoyos económicos o se les han "suspendido", ¿sabes por qué podrían suspender tu pensión?

Algunos abuelitos han denunciando que su pago de la pensión no ha llegado, la mayoría de ellos son los que se registraron durante el mes de abril.

Aunque también hay entre los afectados de falta de pago, algunas personas de tercera edad que ya están registrados desde tiempo atrás y aún no han recibido el monto de su Pensión Bienestar.

Antes de alarmarte, debes saber que los pagos comenzaron a dispersarse desde el 5 de julio hasta el día 31 de este mismo mes, por lo que si aún no has recibido tu pago aún quedan unos días.

La Secretaría de Bienestar, que administra las pensiones de adultos mayores en México, pide a los beneficiados estar atentos a las convocatorias del operativo de pago de pensiones.

¿Por qué suspendieron mi pensión del Bienestar?

Toma en cuenta que existen razones por las que podrían haber suspendido temporalmente tu pensión del Bienestar.

Estas son las razones por las que podrían haber suspendido tu pensión del Bienestar:

No haber aclarado durante dos bimestres consecutivos la retención del apoyo. Tu dinero será retenido si cobras en efectivo y no acudes durante dos operativos de pago seguidos a recogerlo.

Si tus datos se encuentran duplicados en el sistema o registro, tendrás que aclarar la situación.

Cuando identifique que hay beneficiarios duplicados en el programa; ambos registros serán suspendidos.

Si cobras dos apoyos al mismo tiempo del mismo programa, se cancelará uno y la cantidad de veces que hayas cobrado extra será la cantidad de apoyos que te suspendan.

¿Qué hago si mi pensión fue suspendida o no me llega?

Si ya pasó la fecha límite, que es el 31 de julio, y aún no has recibido tu pago, y además no existe ninguna razón como las mencionadas anteriormente para que suspendan tu pago debes realizar los siguientes pasos.

En caso de que no recibas tu pago de 3 mil 850 pesos, deberás llamar al número oficial de la Secretaría de Bienestar que es el siguiente: 800 639 42 64.

Te recomendamos leer:

Recuerda tener a la mano tu CURP e INE, ya que solicitaran esta información para verificar el proceso de tu pago.