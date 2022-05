Pérdida de poder adquisitivo podría estar impulsando uso de tarjetas de crédito en México: BBVA

México.- El grupo financiero BBVA sostuvo que, en los últimos meses, se ha observado el incremento en la utilización de las tarjetas de crédito de parte de los consumidores en México.

Sobre ello, el banco hizo hincapié en que el aumento en el uso de los plásticos por parte de las familias en el territorio nacional puede tener como punto de origen la pérdida de poder adquisitivo de las mismas durante los últimos meses en el marco de la pandemia de Covid-19.

Durante la presentación de su más reciente estudio Situación de Banca, la institución financiera mexicana, filial de la empresa española, dio a conocer que a consecuencia de los altos niveles de inflación que se han presentado en México los mexicanos han recurrido más a la financiación de sus gastos cotidianos mediante las tarjetas bancarias.

En este sentido, BBVA informó que, a partir del pasado mes de enero del año en curso, se observó una recuperación en la cartera de crédito al consumo, misma que concluyó los primeros tres meses de este 2022 con un crecimiento real anual de 2.8%.

Sin embargo, señaló que la mayor necesidad de las familias mexicana de financiar su gasto corriente ante el alza de precios podría estar provocado por una mayor demanda de crédito al consumo, ello debido a la pérdida del poder adquisitivo en el país.

Sobre ello, el economista en jefe de BBVA, Carlos Serrano, refirió que se ha observado que la ciudadanía usa su tarjeta de crédito para gasto corriente, es decir, para adquirir alimentos y productos que no duran más allá de un mes.

Lo anterior, recordó, no es una situación que se pueda sostener en el mediano plazo, ya que lo recomendable es hacer uso de los plásticos bancarios para comprar bienes duraderos y artículos perecederos.

No obstante esta situación, apuntó Serrano, la banca mexicano no contempla que se tenga un aumento en la morosidad, es decir, que la población no pueda cumplir con la obligación de vencimiento del crédito.

En general, BBVA expuso que mientras que el crédito a los hogares ha reactivado con ritmo constante siendo el principal motor de la cartera total, el crédito a las empresas, en términos reales, todavía continua presentando contracciones.