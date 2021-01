Pese a embargo, Intejer debe pagar sueldos a sus trabajadores: SAT

México.- Durante la noche de ayer, el SAT difundió un comunicado de prensa sobre el embargo precautorio que realizó a la empresa ABC Aerolineas S. A. de C. V., es decir, Interjet, donde indicaba que esta acción no era justificación para que la compañía no pagara los sueldos a sus empleados.

El Servicio de Administración Tributaria es una organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México que tiene como objetivo recaudar los recursos tributarios y aduaneros que la ley prevé.

"El embargo precautorio de bienes no implica que los mismos pasen a propiedad del SAT, ya que sólo es una medida preventiva para que los bienes no se oculten o vendan. En este sentido, el embargo precautorio que realiza el SAT de ninguna manera limita la operación de las empresas", explicó en un comunicado.

Por otro lado, señaló, la intervención de la caja es una medida con la que se asegura que los ingresos del contribuyente tengan como destino el pago prioritario de los gastos esenciales para la operación, encontrándose, en primer lugar, la nómina de las y los trabajadores.

"La intervención de la caja sólo permite cubrir adeudos al SAT hasta por el equivalente a 10 por ciento de los ingresos que tenga la empresa intervenida, siempre y cuando se hayan cubierto los gastos prioritarios, entre ellos lo referido a sueldos. En ese sentido, la intervención no impide el pago a las y los trabajadores ni privilegia el pago al SAT, sino por el contrario, asegura el pago prioritario de los sueldos", detalló.

En ese contexto, resaltó, el SAT no tiene injerencia alguna en el pago de Interjet a sus trabajadoras y trabajadores.

"En caso de que dicha aerolínea tenga algún adeudo laboral o de otra índole, éste es de su entera responsabilidad", subrayó.

En julio de 2019, tras una intervención decretada en junio de ese año por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de la Ciudad de México, el SAT embargó a Interjet y designó a América González Ávalos como interventora a cargo de la caja, como parte de un procedimiento de ejecución para forzar el cobro de deudas fiscales acumuladas entre 2013 y 2017, las cuales sumaban 549.2 millones de pesos.

Ante ello, la aerolínea interpuso un amparo y un juez federal, el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, le concedió el mismo mes, en julio de 2019, una suspensión provisional contra la designación de la interventora.

No obstante, en 2020 Interjet decidió no continuar el pleito contra el fisco y retiró su amparo promovido en julio de 2019. El Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa decretó el lunes 24 de febrero de 2020 el sobreseimiento, luego de que Interjet se desistió el 12 de febrero de dicho año sin que se hubiera llegado a dictar sentencia sobre la legalidad de la actuación del SAT.

El escrito de desistimiento de la empresa no se hizo público, e Interjet, como cualquier quejoso en un amparo, no tuvo que dar explicaciones para retirar su demanda. En ese entonces no se sabía si la empresa había llegado a algún arreglo o negociación con el SAT, pero a finales de 2020 el fisco reconoció que estaba aguardando para cobrarle.

Raquel Buenrostro, Jefa del SAT, dijo en noviembre pasado que esperaría que Interjet recibiera un aumento de capital para pedirle los impuestos que adeuda, pero negó que el órgano a su cargo haya intervenido la caja de la aerolínea para cobrarle.

Resaltó que los bienes con los que cuenta la aerolínea no son suficientes para cubrir la deuda que enfrenta, por lo que necesitaría una capitalización.

"Lo que queremos hacer es aguantar hasta que se materialice ese presunto aumento de capital (...) Cuando una empresa tiene un problema estructural no hay manera de salir de él más que con aumento de capital", sostuvo en una conferencia de prensa.

Además, la aerolínea no sólo enfrenta adeudos con el SAT, sino también con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Migración y proveedores, entre otras entidades, detalló.

Este miércoles 6 de enero de 2021, el SAT mencionó que ha otorgado a Interjet los espacios y condiciones necesarias para regularizar su situación.

Señaló que si ha habido cambios de accionistas y en el Consejo de Administración de Interjet, y dicha empresa tendrá una inyección de capital, ello debería conducir a mejorar la condición financiera de la empresa y a que esta cumpla con sus obligaciones laborales y fiscales.

"En este sentido, para que las actas de asamblea que formalizan los cambios en las y los accionistas y Consejo de Administración surtan efectos legales, se deben inscribir en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, situación que hasta el momento no ha sucedido", aclaró.

"Las disposiciones fiscales permiten que un tercero asuma voluntariamente el carácter de responsable solidario de las y los contribuyentes, quien debe cubrir el adeudo fiscal conforme a las disposiciones vigentes, por lo que si no tiene liquidez, pero cuenta con bienes de los que puede disponer legalmente, nada impide que los venda y utilice el monto obtenido para hacer frente a su responsabilidad solidaria", añadió.