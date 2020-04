Peso se mantiene estable ante el dólar pese a caída del PIB

El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar la mañana de este jueves al perder tan sólo un centavo, cotizando la divisa estadounidense en $23.88831.

Esto a pesar de la caída del PIB de México del 1.6 % durante el primer trimestre del 2020, la peor registrada en 11 años, un efecto que se venía venir ante la inminente recesión económica por la crisis del COVID-19.

El valor del dólar en ventanillas bancarias se cotiza a la apertura de este jueves en $24.17 pesos en Banamex, $24.16 en BBVA, $24.55 en Scotiabanx, $24.10 en Banorte y $24.48 pesos en Monex.

Los economistas prevén que a lo largo de la sesión de este día el valor del peso mexicano podría oscilar entre los $23.55 y 24 pesos por dólar.

Foto: Pixabay

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia mañanera que la caída del PIB registrada este trimestre no fue tan grave como se esperaba.

Estamos arriba en recaudación en términos reales en los primeros cuatro meses del presente año", explicó.

Sin embargo, reconoció que lo más difícil viene en los siguientes meses, ya que es cuando se espera el peor momento para la economía como consecuencia del cierre de actividades no esenciales por la emergencia sanitaria, algo que su gobierno enfrentará sin recurrir a la deuda o aumentar impuestos.

"No es cantar victoria porque viene lo más difícil, mayo, junio y julio, pero tenemos una estrategia: ya decidimos no recurrir a la deuda y no aumentar impuestos, no elevar el precio de las gasolinas y fortalecer la política de austeridad republicana, a apretarnos más el cinturón en el gobierno y ser mucho más estrictos en el combate a la corrupción", declaró.