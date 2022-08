Piden a TV Azteca pago anticipado de bono que vencen en 2024

Cd. de México, México 08-Aug-2022 .-TV Azteca dijo este lunes que recibió un aviso del representante de tenedores de deuda de 2024, The Bank of New York Mellon, para que pague anticipadamente un bono por 400 millones de dólares.

En un comunicado, la empresa señaló que ha mantenido un diálogo con los tenedores de notas 2024 a fin de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes.

Resaltó que en los últimos 18 meses ha amortizado 3 mil 347 millones de pesos de su deuda con costo, fortaleciendo su estructura de capital y refrendando su compromiso de mantener solidez estratégica, financiera y operativa.

"La compañía TV Azteca continuará trabajando con una estricta disciplina financiera para garantizar una operación que beneficie a las audiencias, colaboradores y clientes en cumplimiento con la regulación", concluyó el comunicado.