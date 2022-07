Pierde México oportunidad de beneficiarse del nearshoring

Monterrey, México 04-Jul-2022 .-Cuando Donald Trump inició una guerra comercial con China en 2018, México parecía estar bien posicionado para beneficiarse.

Para los fabricantes estadounidenses que luchan por eludir los aranceles recientemente impuestos a las importaciones chinas, el atractivo de trasladar la producción a su vecino del sur parecía claro. México ofrecía mano de obra calificada, buenas conexiones viales y ferroviarias, una industria de exportación establecida y acceso comercial privilegiado.

El Financial Times resaltó que el escenario parecía estar listo para un auge en la "localización cercana": reubicar la producción más cerca de casa. Se avecinaba una bonanza, tal vez rivalizando con la que disfrutó México en 1994 después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

No sucedió. Entre 2018 y 2021, la proporción de productos manufacturados importados a Estados Unidos desde México apenas cambió, según los datos recopilados por la consultora Kearney. En cambio, las recompensas del boicot a China fueron cosechadas por competidores asiáticos de bajo costo, incluidos Vietnam y Taiwán. Los países asiáticos, excepto China, aumentaron su participación en las importaciones de productos manufacturados de Estados Unidos del 12.6 al 17.4 por ciento durante el periodo.

También faltaba el rápido crecimiento en las importaciones totales de bienes de Estados Unidos desde México que podría haberse esperado si hubiera despegado el nearshoring. Aumentó solo un 11.8 por ciento en tres años, a 384 mil 600 millones de dólares en 2021, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Después de considerar la inflación, el aumento total fue de poco menos del 4 por ciento.

Ha habido algunos signos de aumento de la actividad. México atrajo 34 mil 900 millones de dólares en inversión extranjera directa en el año hasta fines de marzo, frente a los 26 mil 100 millones del año anterior, aunque esa cifra incluye grandes transacciones únicas fuera del sector manufacturero. Los parques industriales del norte del País están repletos y algunas empresas internacionales se han mudado allí. Pero a pesar de esto, el crecimiento económico general de México en los últimos tres años ha estado entre los más débiles de las economías más grandes de América Latina, destacó el FT.

"Esta debería ser la época dorada de la inversión en México", dice Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y gran partidario de la externalización cercana. Los cálculos del BID sugieren que México tiene el potencial de generar casi la mitad de los 78 mil millones de dólares en exportaciones anuales adicionales de nearshoring que el banco estima que América Latina podría generar en el mediano plazo.

Claver-Carone dice que hay mucho interés por parte de los ejecutivos en mudarse a México: "No pasa un día sin que una empresa importante me llame y me diga: 'Oye, queremos invertir en mover la producción, ¿puedes ayudarnos?'"

Sin embargo, el interés aún no se ha traducido en ganancias económicas medibles. Si bien el nearshoring se ha convertido en una palabra de moda en las discusiones sobre el futuro de la economía mexicana, dice, "nadie sabe cómo continuar la conversación".

Gran parte de la culpa del deslucido desempeño económico de México ha recaído sobre los hombros del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Líderes empresariales, diplomáticos e inversionistas dicen que ha sido hostil con algunas empresas extranjeras y se quejan de que su caprichosa toma de decisiones y sus tendencias autoritarias están ahuyentando la inversión.

A pesar de sus fuertes críticas al bajo crecimiento bajo los gobiernos "neoliberales" anteriores, en los primeros tres años completos de su propia administración, el Producto Interno Bruto de México se contrajo en general.

La obsesión del Presidente con la "austeridad republicana" ha significado reducciones salariales para los altos funcionarios. Esto, a su vez, ha provocado una fuga de cerebros, recortes presupuestarios en las agencias gubernamentales y una fuerte reducción del gasto en infraestructura.

A pesar del estado de ánimo pesimista, el gobierno y algunos expertos insisten en que México aún podría aprovechar las interrupciones en la cadena de suministro causadas por el Covid-19, los costos de envío más altos y los aumentos en los precios del combustible relacionados con la invasión de Ucrania que hacen que la economía de trasladar la producción a México sea más convincente.

Tatiana Clouthier, Secretaría de Economía de México, argumenta que al País le va "bien en inversión" en nearshoring. "Siempre podría haber más... Siempre podría haber mejores circunstancias para todo", dice ella.

Durante muchos años, dice Clouthier, México ha padecido "un desequilibrio, donde se pensaba en cómo potenciar la inversión y se ignoraba la parte social". Ahora, dice, "la idea es tratar de compensar eso". En la práctica, el cambio de política ha traído decisiones que molestaron a las empresas extranjeras. Los de Estados Unidos, el mayor inversionista extranjero de México, han estado particularmente expuestos.

El mes pasado, el gobierno obligó a Vulcan Materials, el mayor productor estadounidense de agregados utilizados en la construcción de Estados Unidos, a detener la explotación de canteras en el estado de Quintana Roo, en el sureste del País, y López Obrador advirtió que se estaba produciendo una "catástrofe ecológica". Vulcan, que ha operado en el área durante 30 años, describió el cierre como "arbitrario e ilegal" y solicitó arbitraje en virtud del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, el pacto comercial sucesor del TLCAN.

La disputa provocó una carta de un grupo de senadores estadounidenses el mes pasado al Presidente Joe Biden, pidiéndole que tome medidas inmediatas para detener la "agresión de México hacia las empresas estadounidenses". "Si se permite que continúen estas violaciones, alentarán a las empresas a buscar mercados más predecibles y adecuados en otros lugares", decía la carta.

Las empresas de España, la antigua potencia colonial, también han sido objeto de ataques. El medio británico citó que un objetivo particular de la ira del Presidente ha sido Iberdrola. Lo ha acusado de negocios corruptos, algo que la compañía niega. Iberdrola había anunciado planes para invertir 5 mil millones de dólares en proyectos de energía renovable en México durante el mandato de López Obrador, pero ahora ha abandonado casi toda su inversión mexicana y está luchando contra el gobierno en los tribunales.

Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales de México, que representa a 57 multinacionales que representan el 40 por ciento de la inversión extranjera directa, advirtió que si México no puede cumplir con sus objetivos de energía limpia, las empresas "simplemente se irán".

López Obrador también ha dificultado la vida de las empresas internacionales en México de maneras menos directas. Poco después de asumir el cargo, canceló un nuevo aeropuerto de 13 mil millones de dólares para la Ciudad de México que habría reemplazado las instalaciones congestionadas de Benito Juárez, alegando que el proyecto parcialmente ejecutado era demasiado extravagante, a pesar de que cancelarlo costó miles de millones.

"La decisión del aeropuerto fue 100 por ciento política", dice un importante empresario mexicano. "Fue la peor decisión económica que ha tomado este gobierno".

Te recomendamos leer:

En cambio, López Obrador ordenó al ejército remodelar una base aérea militar cercana y convertirla en un aeropuerto adicional para la capital. La nueva instalación de Felipe Ángeles se inauguró en marzo a un costo estimado por el ex Secretario de Hacienda Carlos Urzúa de 5 mil 700 millones de dólares.

A pesar de esto, Omar Troncoso, experto en nearshoring de Kearney en México, ve algunas razones para el optimismo en los cambios geopolíticos recientes. Dijo que tan recientemente como el año pasado, "México aún era más caro que muchos países asiáticos de bajo costo" cuando se tomaron en cuenta los costos totales de llevar el producto al cliente. Luego "tuvimos una interrupción masiva en la cadena de suministro y el precio de un contenedor que se traía de China a Estados Unidos se disparó. Ahora es más barato producirlo en México", dice.

Troncoso cree que el nearshoring que se lleva a cabo actualmente para abastecer el mercado estadounidense tardará otros dos o tres años en aparecer en los datos.