Plan antiinflacionario de AMLO no afectará al gobierno ni a las empresas: Profeco

México.- Este jueves, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo hincapié en que el plan antiinflacionario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca que se ponga un alto al incremento en los precios de la canasta básica sin que ello implique costos para el Estado o para las empresas.

En este sentido, detalló que el objetivo principal de la estrategia que propone la administración federal es que los precios de los 24 productos que integran la canasta básica mexicana no sigan aumentando o, bien, que los incrementos no sean mayores.

Esta semana, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal dio a conocer que, en los siguientes días, su gobierno anunciara un plan antiinflacionario, ello ante los altos costos que han registrado los productos básicos en las últimas semanas ante una inflación disparada.

Leer más: Hacienda anuncia mayor cuidado para evitar encarecimiento en créditos y manejo de deuda

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, hizo hincapié en que a fin de contener los precios de la canasta básica se busca llevar a cabo diferentes acciones, entre las que se encuentra bajar aranceles, así como otorgar facilidades a trámites que tienen influencia en los costos al productor.

En este marco, el funcionario señaló que el plan se tratada de “cosas que no cuesten, si le cuestan a la empresa no lo van a hacer y si cuesta al gobierno, pues de dónde sacamos el dinero, tiene que ser algo que no cueste y hay un montón de cosas que se pueden hacer y no cuestan”.

En tanto, Sheffield Padilla explicó que los 24 productos de la canasta básica fueron electos mediante los estudios de consumo a lo largo de 3 décadas que se encuentran en posesión de la Profeco.

La canasta básica de México está integrada por los siguientes productos: aceite de canola o maíz, arroz, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol negro, huevo de gallina blanco, jabón de tocador, jitomate saladet, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, tortilla de maíz de supermercado, zanahoria, leche, atún y sardinas.

El servidor público detalló que el gobierno buscó a la Asociación Nacional de Tiendas y Autoservicios y Departamentales (ANTAD) solicitándole que contengan lo más que puedan el precio del kilogramo de tortilla, aunque sostuvo que no se habló con los dueños de las tortillerías en el territorio nacional, ya que ellos mantendrán su esquema de precios al consumidor.

Leer más: México prevé medio millón de nuevos empleos si atrae cadenas de suministro

"No es sistema de precios máximos, mucho menos control de precios, es buscar cómo ellos pueden dar más barato", dejó en claro el titular de la Profeco.