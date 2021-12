¿Planeas tus compras? Profeco te deja unas recomendaciones para comprar inteligente

A través de sus redes sociales la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), compartió una infografía en donde invita a los usuarios a seguir estas recomendaciones para hacer compras inteligentes, cuidar tu economía y no ser estafado.

En muchas ocasiones, realizamos compras por impulso, sin embargo, al no realizar un análisis de a donde se va nuestro dinero, muchas veces nos encontramos con que realizamos pagos por pertenencias que no necesitamos o por servicios que no usamos.

“¡Recuerda planear bien tus compras! Sigue nuestros #TipsProfeco para que tus compras sean sabias e informadas. No olvides realizar un #ConsumoResponsable conforme a tu presupuesto. Un consumidor informado es un #ConsumidorEmpoderado”, compartió la Profeco a través de sus redes sociales.

Es por eso, que la Profeco creo esta serie de recomendaciones que te ayudarán a crear un sistema que te ayude a conocer cuáles son las cosas que necesitas, cuales son tu prioridad y cómo cuidar tu dinero.

Cómo hacer compras inteligentes según la Profeco:

Haz un inventario de lo que tienes en tu despensa

Haz una lista de lo que vas a comprar y apégate a ella. En familia armen un menú atendiendo las necesidades personales y nutrimentales de cada persona

Un presupuesto te permitirá controlar cualquier impulso de compra genuino o provocado

Compra lo verdaderamente necesario de acuerdo a tus necesidades específicas y cotidianas. Pregúntate ¿realmente lo necesito? ¿me afecta no tener este último producto del anaquel en mi casa?

Divide tu lista, esto te permitirá una mejor visualización de lo que necesitas y acortarás tus tiempos de desplazamientos en tiendas o mercados públicos.

Estas recomendaciones emitidas por la Procuraduría del Consumidor, surgen de la necesidad que los consumidores aprendan a gestionar sus gastos y su dinero, esto con el objetivo de evitar ser estafado por las empresas con altos costos y de que los usuarios puedan ahorra en los gastos cotidianos.

En caso de querer denunciar un fraude o estafa en alguna tienda de consumo, te dejamos las líneas de contacto que pone la Profeco a disposición a fin de que los consumidores puedan comunicarse y presentar la queja en los teléfonos (55) 5568 8722 o 800 468 8722.